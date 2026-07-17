Ricette per il week-end: mini peperoni, fusilli cremosi e torta alle pesche

Il week-end è il momento perfetto per dedicarsi alla cucina e sperimentare nuove ricette. Ogni fine settimana, la chef Sonia Maccagnola e il team di redazione selezionano le ricette che non potete assolutamente perdere. Questo week-end, dal 18 al 19 luglio, vi proponiamo una serie di piatti che conquisteranno il vostro palato.

Che siate appassionati di cucina o semplicemente alla ricerca di nuove ispirazioni, queste ricette sono perfette per un week-end di relax e gusto. Dagli antipasti ai dolci, ogni piatto è stato pensato per soddisfare anche i palati più esigenti.

Antipasti sfiziosi per iniziare con il piede giusto

Per iniziare il vostro week-end nel modo giusto, non potete perdere i mini peperoni farciti. Questi piccoli capolavori di sapore sono perfetti per un aperitivo o come antipasto prima di un pranzo o una cena. La loro preparazione è semplice e veloce, ma il risultato è sempre sorprendente.

Un altro antipasto che non può mancare è il risotto ai tre cereali con prosciutto e verdure. Questo piatto è un vero e proprio tripudio di sapori e texture, perfetto per chi ama sperimentare in cucina. Le verdure grigliate e il prosciutto crudo a dadini donano un tocco di freschezza e croccantezza che renderanno ogni boccone indimenticabile.

Primi piatti cremosi e saporiti

Passando ai primi piatti i fusilli cremosi sono una scelta perfetta per un pranzo leggero ma soddisfacente. La cremosità della salsa si sposa alla perfezione con la forma dei fusilli, creando un piatto che è un vero e proprio comfort food. Perfetti per un pranzo estivo, questi fusilli sono facili da preparare e ancora più facili da gustare.

Se preferite qualcosa di più tradizionale, le lasagne verdi al pesto sono la scelta giusta. Questo piatto è un omaggio alla cucina italiana, con il pesto fatto in casa che dona un sapore autentico e inconfondibile. Le lasagne verdi sono perfette per una cena in famiglia o per un’occasione speciale.

Dolci irresistibili Questo dolce è perfetto per l’estate, con le pesche fresche che donano un tocco di freschezza e dolcezza. La preparazione è semplice e veloce, ma il risultato è un dolce che conquisterà tutti, grandi e piccini.

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