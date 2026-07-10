Insalata di pomodori con crema di peperoni in stile libanese

Una ricetta vegana semplice e veloce: pomodori tagliati e conditi con una crema rustica di peperone, arricchita da paprika dolce, paprika affumicata e sommacco. Perfetta come contorno estivo, si prepara in 15 minuti e si conserva un giorno in frigorifero.

Questa versione dei pomodori alla libanese propone un contorno veloce e gustoso, ideale per accompagnare piatti freddi o caldi. La ricetta sfrutta la dolcezza dei pomodori e la vivacità del peperone, che viene trasformato in una crema rustica all’aglio senza raggiungere la consistenza di una purea liscia: la texture leggermente granulosa è parte del carattere del piatto.

La preparazione richiede pochi passaggi e ingredienti genuini: pomodori maturi, un peperone rosso, spezie come paprika e sommacco, e olio extravergine d’oliva. In meno di 15 minuti otterrete un contorno profumato, con note affumicate e agrumate, adatto a 6 persone.

Ingredienti e dosi precise

Per realizzare questa ricetta servono: 1 kg di pomodori1 peperone rosso1 spicchio di aglio2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato1 cucchiaino di paprika dolce½ cucchiaino di paprika affumicata1 cucchiaino di sommacco e 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva. Completano sale e pepe a piacere. Questo equilibrio di spezie dà al piatto un profilo aromatico bilanciato: la paprika dolce porta rotondità, la paprika affumicata un sentore fumé e il sommacco introduce un tocco leggermente acidulo.

Procedimento: preparare la crema di peperoni e assemblare

Iniziate lavando accuratamente i pomodori e il peperone. Eliminate il picciolo e i semi interni del peperone e tagliatelo a pezzi gestibili. Trasferite il peperone nel tritatutto insieme allo spicchio di aglio e lavorate brevemente: l’obiettivo è ottenere un trito omogeneo ma non una purea liscia quindi azionate l’elettrodomestico a scatti per mantenere una consistenza rustica.

Spostate il trito di peperone in una ciotola capiente e insaporitelo con la paprika dolce la paprika affumicata il sommacco sale, pepe e i 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva. Mescolate con cura in modo che gli aromi si amalgamino: l’olio aiuta a legare la crema e a esaltare le note speziate.

Tagliate i pomodori a spicchi e trasferiteli in un’altra ciotola ampia. Versate sopra la crema di peperoni e aggiungete il prezzemolo fresco tritato. Mescolate delicatamente per non sfaldare troppo i pomodori: la salsa dovrà distribuirsi tra gli spicchi senza trasformare il piatto in una zuppa. Lasciate riposare per circa mezz’ora così che i pomodori assorbano i profumi della crema prima di servire.

Questi pomodori alla libanese si conservano in frigorifero per un giorno all’interno di un contenitore ermetico: oltre è sconsigliato per preservare texture e freschezza. Se desiderate modificare la ricetta, potete aggiungere cetrioli a pezzetti per un tocco croccante oppure sostituire il prezzemolo con menta fresca per una nota più aromatica. Per una versione più piccante, aumentate la quantità di paprika affumicata o aggiungete un pizzico di peperoncino in polvere.

Un suggerimento tecnico: regolate il sale solo a fine preparazione, dopo il riposo, perché i pomodori rilasciano liquidi che possono concentrare o attenuare il sapore salino. Inoltre, se il peperone non è particolarmente dolce, potete ridurre leggermente l’acidità aggiungendo una punta di zucchero a bilanciare.

Strumenti utili

Per questa preparazione il solo strumento indispensabile è il tritatutto che consente di ottenere il trito di peperone senza surriscaldarlo. Un coltello affilato e una ciotola capiente facilitano il taglio e l’assemblaggio dei pomodori.

Note sull’origine degli aromi

Il sommacco è una spezia che dona una leggera acidità agrumata, spesso utilizzata nelle cucine mediorientali per bilanciare piatti a base di verdure. In questa ricetta si combina con le due varianti di paprika per creare un profilo aromatico interessante: dolcezza, affumicatura e freschezza erbacea del prezzemolo.

Seguendo questi passaggi otterrete un contorno colorato, ricco di contrasti e molto versatile: perfetto per una cena estiva, come accompagnamento a piatti di cereali o legumi, o semplicemente da gustare con pane croccante.