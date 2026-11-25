Il ristorante della famiglia Cerea a Brusaporto ottiene 99,5 punti su 100 nella classifica La Liste 2027 ed entra tra i tredici migliori al mondo. Altri 23 locali italiani si collocano tra 95 e 99,5 punti.

Da Vittorio, il ristorante della famiglia Cerea a Brusaporto, in provincia di Bergamo, ha ottenuto 99,5 punti su 100 nell’edizione 2027 di La Liste, la classifica internazionale che ogni anno incrocia valutazioni di esperti, guide gastronomiche e recensioni di tutto il mondo. Con questo risultato il locale lombardo entra nel gruppo di tredici ristoranti che condividono il punteggio massimo assegnato quest’anno ed è l’unico italiano a raggiungere quella vetta.

La selezione 2027 comprende oltre 1.000 ristoranti distribuiti in 74 Paesi. In questo panorama, un indirizzo situato in un piccolo comune lombardo si colloca alla pari dei nomi più celebrati della ristorazione mondiale.

Il valore della classifica sta nel suo metodo. Non si tratta del giudizio di una singola guida, ma di una sintesi che aggrega fonti diverse. Comparire in cima significa avere ottenuto un consenso ampio e trasversale.

Da Vittorio, la tenuta di Via Cantalupa e la cucina dei fratelli Cerea

Il ristorante si trova all’interno della tenuta di Via Cantalupa ed è considerato una delle espressioni più riconoscibili dell’alta cucina italiana. Negli anni la famiglia Cerea ha costruito una realtà gastronomica di fama internazionale, puntando sulla qualità delle materie prime, sulla ricerca e sulla cura dell’ospitalità.

La filosofia della cucina è riassunta nel concetto di “Tradizione lombarda e genio creativo”. Accanto ai piatti diventati simbolo della casa, il menù viene aggiornato e rivoluzionato dai fratelli Cerea seguendo l’andamento del mercato e il cambio delle stagioni.

Quel 99,5 su 100, condiviso con altri dodici locali nel mondo, rafforza il ruolo di Brusaporto come tappa di riferimento per il turismo enogastronomico.

Altri 23 ristoranti italiani tra 95 e 99,5 punti

Oltre a Da Vittorio, sono 23 i ristoranti italiani che si collocano nella fascia compresa tra 95 e 99,5 punti. La mappa attraversa tutta la penisola, dalle montagne dell’Alto Adige alla costa campana, toccando città d’arte e piccoli centri.

Subito dietro il locale bergamasco si piazzano Le Calandre di Sarmeola con 99 punti e Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico con 98,5. A quota 98 si trovano Dal Pescatore a Runate e Osteria Francescana a Modena.

Questa la distribuzione degli altri indirizzi per punteggio:

97,5 punti : Piazza Duomo ad Alba, Uliassi a Senigallia, Villa Crespi a Orta San Giulio

: Piazza Duomo ad Alba, Uliassi a Senigallia, Villa Crespi a Orta San Giulio 97 punti : Enrico Bartolini – Mudec a Milano, La Pergola a Roma

: Enrico Bartolini – Mudec a Milano, La Pergola a Roma 96,5 punti : Casa Perbellini – 12 Apostoli a Verona, Castel Fine Dining nel Tirolo, Madonnina del Pescatore a Senigallia, Reale a Castel di Sangro

: Casa Perbellini – 12 Apostoli a Verona, Castel Fine Dining nel Tirolo, Madonnina del Pescatore a Senigallia, Reale a Castel di Sangro 96 punti : Danì Maison a Ischia, Enoteca Pinchiorri a Firenze, Il Pagliaccio a Roma

: Danì Maison a Ischia, Enoteca Pinchiorri a Firenze, Il Pagliaccio a Roma 95,5 punti : Antica Corona Reale a Cervere, Ciccio Sultano – Ristorante Duomo a Ragusa, La Peca a Lonigo

: Antica Corona Reale a Cervere, Ciccio Sultano – Ristorante Duomo a Ragusa, La Peca a Lonigo 95 punti: Al Gatto Verde, D’O a Cornaredo, Seta a Milano, Torre del Saracino a Vico Equense

Una geografia del gusto che premia anche i piccoli centri

La distribuzione dei punteggi conferma un tratto distintivo della ristorazione italiana di vertice: l’eccellenza non è concentrata nelle grandi città. Accanto a Milano, Roma, Firenze e Verona figurano località come Runate, Cervere, Lonigo, Castel di Sangro e la stessa Brusaporto.

Senigallia è l’unica città con due insegne nella fascia alta, Uliassi e Madonnina del Pescatore, mentre Milano e Roma ne contano due ciascuna. È il segno di una varietà territoriale che rende la cucina italiana difficile da ridurre a un solo modello, e che spinge i viaggiatori gourmet verso località meno note al grande pubblico.

Per chi pensa di visitare Da Vittorio, c’è un aspetto pratico da considerare: poiché il menù cambia con il mercato e le stagioni, la proposta trovata a tavola dipende dal periodo scelto. Due visite in mesi diversi possono quindi offrire esperienze molto differenti, al di là dei piatti storici che restano punto fermo della casa.