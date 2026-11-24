IN's Mercato richiama un lotto di barrette proteiche Vita Good Protein Bar 23% Mango vendute come «gluten free» ma con glutine oltre i 20 mg/kg. I celiaci non devono consumarle; chi non è celiaco può mangiarle senza rischi.

La catena di discount IN’s Mercato ha avviato il richiamo di un lotto di barrette proteiche Protein Bar 23% Mango a marchio Vita Good. Il prodotto è etichettato come «gluten free», ma le analisi hanno rilevato glutine in quantità superiori ai 20 mg/kg. Il problema riguarda chi soffre di celiachia, che potrebbe consumare le barrette fidandosi della dicitura in confezione.

Il richiamo interessa le barrette vendute in confezioni singole da 55 grammi. Non tutto il prodotto presente sugli scaffali è coinvolto: il provvedimento riguarda un solo lotto, identificabile con due dati stampati sull’involucro.

Lotto 034692 e scadenza 2027: i dati da controllare sulla confezione

Per capire se una barretta acquistata rientra nel richiamo bisogna verificare questi elementi:

Prodotto: Protein Bar 23% Mango

Protein Bar 23% Mango Marchio: Vita Good

Vita Good Formato: confezione singola da 55 grammi

confezione singola da 55 grammi Numero di lotto: 034692

034692 Termine minimo di conservazione (TMC): 21/10/2027

Conviene fare attenzione proprio al TMC. Con una data fissata a ottobre 2027, le barrette possono restare a lungo in dispensa, nello zaino della palestra o in un cassetto dell’ufficio. Anche chi le ha comprate da tempo e non le ha ancora consumate dovrebbe quindi controllare il lotto.

Prodotte in Repubblica Ceca da Nutrend D.S.A.S.

Le barrette commercializzate da IN’s Mercato sono prodotte dall’azienda Nutrend D.S.A.S. Lo stabilimento si trova in Chválkovice 604, a Olomouc, in Repubblica Ceca.

Il caso mostra un aspetto poco visibile della filiera delle barrette proteiche vendute nella grande distribuzione e nei discount. Il marchio presente sullo scaffale spesso non coincide con chi produce. Per questo, negli avvisi di richiamo, il nome del produttore e l’indirizzo dello stabilimento sono informazioni importanti quanto il lotto.

Il rischio riguarda solo le persone celiache

A scopo precauzionale, la raccomandazione è rivolta alle persone celiache: non devono consumare le barrette con il numero di lotto e il TMC indicati. Per loro il glutine non è un ingrediente da limitare ma una sostanza da escludere dalla dieta. Una dicitura «gluten free» non corretta le espone proprio al rischio che cercano di evitare scegliendo quel prodotto.

Chi non è celiaco, invece, può consumare le barrette senza rischi. Il problema non riguarda la sicurezza generale dell’alimento ma la sua conformità all’indicazione in etichetta. La soglia dei 20 mg/kg è il limite oltre il quale un prodotto non può presentarsi come privo di glutine.

Questa distinzione conta per una categoria come le barrette proteiche, comprate sia da sportivi senza esigenze particolari sia da persone che devono seguire una dieta rigorosamente senza glutine.

Rimborso o sostituzione nel punto vendita IN’s Mercato

Chi ha in casa il prodotto richiamato può riportarlo al punto vendita e scegliere tra sostituzione e rimborso. Se in famiglia c’è una persona celiaca, è prudente non lasciare le barrette del lotto 034692 a portata di mano finché non vengono restituite. Lo stesso vale se si condividono snack con amici o compagni di allenamento che seguono una dieta senza glutine: meglio avvisarli del richiamo, perché la confezione non segnala alcun rischio.