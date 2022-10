Descrizione

Le zuppe e le minestre rappresentano un ottimo modo per ristorarsi e scaldarsi durante l’inverno, ma non solo: sono anche un delizioso comfort food per chi ama i cibi tradizionali, semplici e genuini. Per fortuna, la cucina italiana è una fonte inesauribile di ispirazione per quanto riguarda le zuppe a base di legumi, cereali e verdure, basti pensare alla classica ribollita toscana o alla zuppa alla frantoiana lucchese. Oggi vi proponiamo la ricetta del minestrone alla milanese con verdure, legumi e riso, talmente delizioso che vorrete cucinarlo tutti i giorni.