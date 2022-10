Quanto tempo può durare la zucca aperta in frigorifero? Consigli e accorgimenti utili per un'ottimale conservazione e per mantenerla fresca a lungo.

La zucca è l’ortaggio autunnale più amato, con il quale è possibile preparare tantissimi piatti diversi, sia dolci che salati. Pensiamo alle bruschette con zucca e formaggio da servire come antipasto, oppure alla pasta con zucca e speck, un primo piatto tanto semplice quando stuzzicante.

La sua naturale dolcezza la rende perfetta da utilizzare come base per innumerevoli dolci, dalle classiche torte, come la pumpkin pie, ai raffinati dessert da gustare al cucchiaio, tra cui la cheesecake vegana alla zucca e zenzero. Esistono zucche di innumerevoli varietà e di dimensioni diverse: le più note in Italia sono la Mantovana, la Lunga di Napoli e la Trombetta d’Albenga. Può capitare di tagliare una zucca molto grande e non riuscire a consumarla tutta in giornata.

Quanto può durare in frigorifero? Scopritelo proseguendo la lettura!

Per quanto tempo può essere conservata la zucca?

Conservare una zucca intera non è quasi mai un problema: a una temperatura di 18°C, può essere tranquillamente riposta in dispensa o in un ambiente non eccessivamente umido per settimane o addirittura mesi.

La situazione si complica se la zucca viene tagliata e non la si consuma tutta. A temperatura ambiente ha una durata limitata, per cui consigliamo di riporla subito in frigorifero e consumarla entro i successivi 4-5 giorni.

Per periodi più prolungati, è preferibile congelarla, sia cotta che cruda. Prima di riporla in frigorifero, rimuovete accuratamente tutti i semi e i filamenti, in modo tale da rallentarne il deterioramento, dopodiché copritela con della pellicola trasparente. In alternativa, tagliatela direttamente a cubetti e riponetela all’interno di un contenitore a chiusura ermetica.