Descrizione

Quando avete tempo amate dedicarvi alla preparazione di confetture e conserve di frutta e verdura di stagione? In autunno potete provare la deliziosa marmellata di mele e zucca fatta in casa: una dolce e speziata confettura aromatizzata alla cannella, ideale da conservare in dispensa tutto l’anno e utilizzare all’occorrenza per farcire una crostata. È perfetta da gustare anche a colazione o a merenda, semplicemente spalmata sul pane tostato o sulle fette biscottate.