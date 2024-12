Conoscete le Moon cake, le torte lunari cinesi? Si tratta del dolce tipico cinese consumato durante la Festa di metà autunno dedicata al culto della Luna. Scoprite al ricetta delle moon cake!

Ricetta delle Moon cake, le sfiziose torte lunari cinesi

Le Moon cake, o torta lunare, tradizionalmente si presentano di forma rotonda o rettangolare con all’interno un gustoso ripieno fatto di solito con anko o di pasta di semi di loto. Negli anni però sono state diffuse altre ricette anche lontani dalla tradizione, a seconda dei gusti personali.

Le torte della luna hanno sempre un tè in abbinamento, solitamente un prodotto coltivato nella zona in cui ci si trova. Ecco allora la ricetta su come fare le Moon cake che sono sia belle che buone.

Ingredienti

175 g di farina di grano tenero 00

60 ml di olio di semi di girasole

100 ml di sciroppo di glucosio o miele

2 cucchiaino di acqua alcalina (opzionale)

250 g di fagiotella o confettura di fagioli Azuki o altra confettura a piacere

trito di frutta secca (opzionale),12 tuorli (opzionale)

1 uovo.

Procedimento

Per prima cosa versate la farina, l’olio, lo sciroppo di glucosio (o il miele) e l’acqua alcalina in una ciotola. Lavorate con una frusta il tutto per renderlo omogeneo, poi passate con l’impastare a mano fino a ottenere una pallina liscia e omogenea, che avvolgerete nella pellicola e lascerete in frigo per circa 3 ore.

Ora proseguite a preparare il ripieno: mettete in una ciotolina la marmellata anko o la fagiotella e realizzate a piacere un trito di frutta secca che potrete unire o meno alla parte più liquida da voi scelta. Riprendete poi l’impasto e ricavatene delle palline di circa 12-15 g (dovreste averne all’incirca una dozzina). Stendente con un mattarello o allargatele con le mani.

Ora dovrete farcirle. Se decidete di unire il tuorlo d’uovo sodo come da tradizione è consigliato avvolgere il tuorlo con un sottile strato di marmellata o fagiotella, poi sistemate la pallina al centro della pasta e delicatamente richiudete l’impasto su se stesso avvolgendo tutto il ripieno e sigillandolo bene. Pressate le palline negli appositi stampi per ottenere la decorazione che preferite ed estraetele. Procedete con la cottura: mettete in forno a 180°C per circa 5 minuti.

Estraete le tortine, spennellatele con 1 uovo sbattuto e rimettete in forno per altri 15-20 minuti. Ecco che sono pronte ora servite le mooncake o torte lunari cinesi una volta raffreddate!

La storia delle Moon Cake, torte lunari cinesi

Dolce per eccellenza della festa cinese di mezz’autunno, nota anche come Moon cake Day, si celebra ogni quindicesimo giorno dell’ottavo mese del calendario lunare dunque varia di anno in anno. E’ il giorno dedicato proprio al culto e all’osservazione dell’astro, personificato da Chang’e, la dea lunare dell’immortalità.

Sulla nascita delle Moon cake si sono diverse leggende. Secondo il Libro dei Riti, l’imperatore deve offrire sacrifici al sole in primavera e alla luna in autunno, subito dopo il raccolto. Nel 420, durante la dinastia Song, venne istituita questa giornata di festa, ancora oggi super amata.

Ma c’è anche una leggenda che riguarda il dolce. Durante il periodo di occupazione del governo da parte dei mongoli, queste tortine vennero utilizzate dai rivoluzionari cinesi per trasmettere messaggi segreti per distribuire le lettere ai rivoluzionari della dinastia Ming.

I messaggi potevano essere contenuti all’interno oppure scritti sulla superficie sotto forma di rompicapo: quattro tortine con disegni differenti venivano confezionate assieme; per ricomporre il mosaico andavano poi tagliate in quattro e ricomposte così che sulla superficie si potesse leggere il messaggio.

Il ripieno delle Moon cake è solitamente a base di pasta di fagioli rossi dolci, pasta di loto, semi di loto, noci, uova di anatra o, più raramente, carne di maiale. Ogni tipo di ripieno ha un sapore distinto e alcuni possono essere molto dolci, mentre altri sono più salati. La cosa comune è la densità del ripieno, la concentrazione di prodotto, alquanto pesante per una torta!