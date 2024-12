Tra la frutta secca più amata troviamo sicuramente le nocciole, frutti oleosi che crescono su alberi chiamati noccioli. Sapete come cucinarle e mangiarle? Scoprite 6 ricette da provare.

Nocciole, 6 ricette da provare a casa

Le nocciole sono un frutto tipicamente europeo e caucasico, i cui alberi sono coltivati soprattutto in Spagna, Turchia, Francia e Italia. Come proprietà nutrizionali e benefici le nocciole sono ricche di grassi e di proteine. Ecco allora 6 ricette suggerite da provare a casa a base di nocciole!

Strozzapreti con salsiccia, fave e nocciole

Prima ricetta con le nocciole è un primo piatto gustoso ma anche veloce da fare. Vediamo come fare gli strozzapreti con salsiccia fave e nocciole, iniziando dalle fave: sbollentatele e sbucciatele. Trasferitele in un mixer da cucina con le nocciole, i formaggi grattugiati, 50 ml circa di olio e un po’ d’acqua.

Frullate gli ingredienti fino a ottenere una crema omogenea, infine, aggiungete un po’ di sale e pepe. Passando alle salsicce, eliminate il budello, apritele con una forchetta e cuocetele in una padella antiaderente per 5/8 minuti.

Infine cuocete la pasta, scolatela e unitela nella padella con le salsicce, la crema di fave e mantecate aggiungendo un po’ di acqua di cottura della pasta.

Ciambella alle nocciole

Passiamo ora a una ricetta dolce, la ciambella alle nocciole. Il dolce si prepara, come primo step, tritando finemente le nocciole nel frullatore per ottenere una polvere da unire alla farina. Mettete, successivamente, in una ciotola capiente le uova a temperatura ambiente e lo zucchero e montate tutto per una decina di minuti.

Amalgamate al composto il burro fuso. Unite la farina di nocciole, setacciate la farina e il lievito e aggiungeteli all’impasto in tre volte con un cucchiaio, girando con movimenti dal basso verso l’alto. Versate infine il latte e finite di mescolare. Mettete il composto in uno stampo e fate cuocere in forno a 180° C per 40 minuti circa.

Tartufi alle nocciole

Altra ricetta dolce sono i tartufi piccoli alle nocciole. Iniziate a mettere il latte in un pentolino e portatelo a bollore. Nel frattempo, tritate il cioccolato e mettetelo in una terrina insieme alla crema e alla granella di nocciole. Versate il latte caldo sul cioccolato e mescolate fino a farlo sciogliere completamente, amalgamate tutti gli ingredienti con un cucchiaio e lasciate raffreddare a temperatura ambiente.

Mettete il composto in frigorifero. Una volta che il composto è abbastanza sodo riprendetelo e iniziate a forare delle palline con le mani. Disponete il cacao in un piatto e passateci ogni pallina fino a ricoprirla completamente. Lasciate in frigorifero fino al momento di consumarle.

Fusilli funghi e nocciole

Questa ricetta salata prevede la cottura della pasta fusilli con l’aggiunta di funghi in crema e nocciole. Per realizzarlo, fate scaldare in padella aglio, olio e dei rametti di rosmarino. Aggiungete i funghi e fateli cuocere per qualche minuto. Unite anche le nocciole dopo averle tritate grossolanamente, salate e portate a cottura.

Lessate i fusilli, una volta cotti, metteteli nella padella con i funghi e le nocciole, amalgamate tutto ed è pronto a essere servito.

Pesce al forno con tartufo e nocciole

Un secondo piatto sano e molto gustoso è la cernia fatta al forno con tartufo e nocciole. Partite tritando le nocciole in un mixer con l’aglio, e mescolandole con il pangrattato. Condite, quindi, i filetti di cernia con l’olio e il sale, ricopriteli con la panatura alle nocciole e il prezzemolo tritato. Trasferite i filetti su una teglia rivestita di carta forno, condite con olio e cuocete il pesce nel forno preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti. Aggiungete il tartufo.

Pasta con nocciole e pancetta

Concludiamo con un altro primo piatto, l’orzotto al pesto di nocciole e pancetta. Frullate le nocciole nel mixer, aggiungete il latte, un po’ di olio extravergine, sale e il pepe. Lavorate fino ad un ottenere una crema. In una padella mettete una noce di burro e la cipolla tritata.

Aggiungete l’orzo perlato, la pancetta e tostateli. Sfumate con il vino bianco e fate evaporare. Aggiungete il pesto di nocciole e poi terminate la cottura dell’orzo aggiungendo quando necessario del brodo vegetale. Terminata la cottura fate riposare 1 minuto, aggiungete il burro rimasto e il formaggio grattugiato e servitelo.