Orecchiette fatte in casa: dosi, riposi e sughi pugliesi

Dalla scelta delle farine alla cottura, una guida chiara alle orecchiette con tempi, idratazioni e sughi classici come cime di rapa e ragù.

Le orecchiette sono un simbolo di Puglia, ma con metodo e precisione si possono ottenere risultati eccellenti anche a casa. La differenza la fanno farineidratazionetempi di riposo e una formatura regolare. Qui una guida pratica, con pesi chiari e soluzioni per due condimenti classici: cime di rapa e ragù.

L’obiettivo è un impasto elastico ma asciutto, orecchiette con bordo spesso e centro sottile, cottura uniforme e condimenti bilanciati. Ogni fase conta: dalla granulometria della semola alla conservazione, per arrivare al piatto pieno di carattere.

Farine e idratazioni: come scegliere e dosare

La base ideale è semola rimacinata di grano duro (100%). Offre tenuta, ruvidità e colore caldo. In alternativa si può usare un blend: 80% semola rimacinata + 20% farina 0 per maggiore plasticità, utile se l’acqua è molto dura o se è la prima volta. L’idratazione consigliata è tra 45% e 52%: più bassa se la semola è molto assorbente o l’ambiente è umido, più alta se la farina è secca. Per 500 g di semola, iniziare con 230–250 g di acqua a temperatura ambiente e 3 g di sale fino sciolti.

Obiettivo dell’impasto: compatto, non appiccicoso, con glutine attivato quel tanto che basta a dare elasticità senza diventare tenace. Se tira e si strappa, l’idratazione è troppo bassa; se cede e si deforma, è troppo alta. Aggiustare di 5–10 g d’acqua o di semola alla volta. Lavorare 8–10 minuti, finché la massa diventa liscia. Niente uovaqui servono semola e acqua per la tipica masticabilità.

Impasto, riposi e temperatura: i tempi che contano

Dopo l’impasto, formare una palla, coprire con pellicola o ciotola rovesciata e riposare 20–30 minuti a temperatura ambiente (22–24 °C). Questo riposo consente di rilassare il glutine e rendere la pasta più docile alla formatura. Se l’ambiente è caldo e secco, ungere appena la superficie o coprire con panno umido per evitare croste. Superato il riposo, lavorare in porzioni da 80–100 g per mantenere costante l’idratazione e la temperatura.

Durante la formatura, prevedere micro-riposi di 5 minuti quando l’impasto oppone resistenza. Se serve prolungare i tempi, avvolgere le porzioni non utilizzate nella pellicola. Per organizzare il lavoro: 10 minuti impasto, 25 di riposo, 35–45 di formatura; poi 45–60 minuti di asciugatura su teli di cotone o setacci, lontano da correnti.

Tecnica di formatura: coltello liscio, pressione e spessore

Servono un coltello a lama liscia o una spatola da pasta, un piano in legno e un po’ di semola per spolvero. Procedere così:

Dal panetto ricavare un filoncino da 1 cm di diametro, con movimento dal centro verso l’esterno per uniformità. Tagliare tocchetti da 8–10 mm. La misura costante aiuta la cottura uniforme. Con la lama inclinata a 45°, trascinare il tocchetto verso di sé esercitando pressione decisa ma controllata. Si forma una conchiglia ruvida. Rivoltare la conchiglia sul pollice: nasce l’orecchietta con bordo spesso e cupola più sottile.

La pressione sul trascinamento genera rugositàfondamentale per catturare il sugo. Se la cupola è troppo spessa, aumentare la pressione; se si buca, ridurla o alzare leggermente l’idratazione. Distribuire le orecchiette su teli infarinati senza sovrapporle. Dimensione target2,5–3 cm, bordo spesso 2 mm circa.

Asciugatura, conservazione e cottura: margini di sicurezza

Per consumo entro la giornata: asciugare 45–60 minuti e cuocere in abbondante acqua salata (10–12 g di sale per litro), 4–6 minuti, assaggiando la consistenza. Per consumo entro 48 ore: disporre su vassoi, coprire con canovacci e tenere in frigorifero fino a 24 ore, riportando a temperatura per 15 minuti prima della cottura. Per conservazione lunga: essiccazione 24–36 ore in ambiente ventilato al 30–50% di umidità, poi in contenitore ermetico; in alternativa, congelamento a crudo disponendole su teglia, quindi in sacchetti: cuocere da congelate, allungando 1–2 minuti.

Evitate di sovraccuocere: la semola perde masticabilità e la superficie diventa liscia. Tenere la pentola ampia e l’acqua in ebollizione costante per non farle incollare. Mescolare nei primi 30 secondi e una volta a metà cottura. Conservare un mestolo di acqua di cottura ricca di amidi per mantecature leggere.

Condimento classico 1: cime di rapa, acciughe e pangrattato

Per 4 persone: 360 g di orecchiette, 600 g di cime di rapa pulite, 3 filetti di acciuga sott’olio, 1 spicchio d’aglio, 40 g di olio extravergine, peperoncino a piacere, 40 g di pangrattato tostato. Sbollentare le cime nella stessa acqua salata della pasta per 3–4 minuti. In padella, sciogliere le acciughe in olio con aglio schiacciato e peperoncino. Lessare le orecchiette nella stessa acqua, scolare al dente e saltare con cime e fondo di acciuga.

Mantecare con poca acqua di cottura per emulsionare gli amidi con l’olio. Fuori dal fuoco, completare con pangrattato tostato in padella a secco con un filo d’olio: aggiunge croccantezza e assorbe l’umidità in eccesso. Regolare di sale solo alla fine: acciuga e pangrattato sono già sapidi. Variante tecnica: sbianchire le cime, raffreddarle in acqua e ghiaccio per fissare il verde se si punta anche all’impatto visivo.

Condimento classico 2: ragù lento e orecchiette rugose

Per 4 persone: 360 g di orecchiette. Ragù: 300 g macinato di manzo200 g di maiale o salsiccia, 1 carota, 1 costa di sedano, 1 cipolla, 30 g concentrato di pomodoro, 400 g passata, 150 ml vino rosso, 40 g olio, sale. Soffriggere dolcemente il trito in olio 8–10 minuti. Rosolare le carni, sfumare con vino, unire concentrato e passata. Cuocere coperto a sobbollo basso 2–3 ore, aggiungendo acqua calda se serve. Regolare di sale a fine cottura.

L’abbinamento funziona perché il bordo spesso dell’orecchietta trattiene pezzi di carne e sugo. Saltare la pasta al dente direttamente nel ragù per 1 minuto con poca acqua di cottura, così l’emulsione lega senza appesantire. Se si preferisce il sugo più lucido, aggiungere una noce di strutto o un filo d’olio a fuoco spento. Formaggio? Facoltativo: una spolverata di pecorino stagionato o canestrato esalta senza coprire.

Problemi comuni e correzioni rapide

Impasto che si strappa: aumentare l’idratazione di 5–10 g e allungare il riposo. Impasto appiccicoso: aggiungere 10–15 g di semola e lavorare 1–2 minuti. Orecchiette che si chiudono: ridurre lo spessore del bordo e asciugare più a lungo. Superficie liscia dopo cottura: eccesso di cottura o farina troppo fine; preferire semola rimacinata di buona granulometria e controllare i minuti. Condimento che scivola: saltare la pasta con acqua di cottura per attivare gli amidi e regolare la densità del sugo.