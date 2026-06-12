Paella de marisco: ricetta tradizionale spagnola per un primo piatto indimenticabile

La paella de marisco è un piatto iconico della cucina spagnola originario della regione della Valencia. Questo risotto di mare, arricchito con una varietà di frutti di mare e spezie aromatiche, è un vero e proprio viaggio culinario che delizia il palato con i suoi sapori intensi e profumati.

Preparare la paella de marisco a casa può sembrare un’impresa, ma con gli ingredienti giusti e qualche trucco del mestiere, anche i meno esperti possono ottenere un risultato straordinario. Scopriamo insieme come realizzare questo capolavoro gastronomico.

Ingredienti e preparazione della paella de marisco

Per preparare una paella de marisco autentica, servono ingredienti di qualità e una buona dose di pazienza. Ecco cosa ti servirà:

400 g di riso per paella

500 g di frutti di mare misti (gamberi, cozze, vongole, seppie, polpo)

1 cipolla

2 peperoni

2 pomodori maturi

2 spicchi d’aglio

1 litro di brodo di pesce

Zafferano q.b.

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Passo dopo passo verso la perfezione

Inizia pulendo accuratamente i frutti di mare e mettendoli da parte. In una paellera o una padella antiaderente, fai soffriggere la cipolla e gli spicchi d’aglio tritati nell’olio extravergine di oliva. Aggiungi i peperoni tagliati a cubetti e i pomodori a pezzetti e lascia cuocere per alcuni minuti.

Aggiungi i frutti di mare e lascia cuocere per 5-10 minuti, finché non saranno perfettamente cotti. A questo punto, unisci il riso e mescola bene, facendo attenzione a non rompere i frutti di mare. Versa il brodo di pesce e lo zafferano, mescolando accuratamente.

Lascia cuocere a fuoco medio per circa 15-20 minuti, finché il riso sarà al dente e il brodo si sarà assorbito completamente. Se necessario, aggiungi dell’altro brodo di pesce durante la cottura. Quando la paella de marisco è pronta, lasciala riposare per qualche minuto prima di servirla calda, guarnita con un po’ di prezzemolo fresco tritato.

Consigli per una paella de marisco perfetta

Per ottenere una paella de marisco davvero eccezionale, ci sono alcuni trucchi del mestiere che possono fare la differenza. Ecco alcuni consigli utili:

Utilizza sempre frutti di mare freschi e di qualità. La freschezza degli ingredienti è fondamentale per ottenere un risultato ottimale. Se possibile, acquista i frutti di mare direttamente dal pescivendolo di fiducia.

Non esagerare con il sale. I frutti di mare e il brodo di pesce sono già naturalmente saporiti, quindi aggiungi il sale con parsimonia. Assaggia il brodo prima di versarlo nella paellera e regola

Usa lo zafferano con moderazione. Questo prezioso ingrediente può fare la differenza nel colore e nel sapore della tua paella, ma è importante non esagerare. Basta una piccola quantità per ottenere un risultato perfetto.

Lascia riposare la paella prima di servirla. Questo passaggio è fondamentale per permettere ai sapori di amalgamarsi perfettamente. Copri la paellera con un panno pulito e lascia riposare per almeno 5 minuti prima di servire.

La paella de marisco è un piatto che può essere servito come primo piatto o come piatto unico, accompagnato da una fresca insalata mista. Perfetta per una cena estiva in compagnia, questa ricetta spagnola conquisterà tutti i tuoi ospiti con i suoi sapori intensi e profumati.

Se ami i sapori mediterranei, prova anche la pasta alle zucchine con capperi, acciughe e ricotta salata. Un altro piatto semplice ma ricco di gusto che ti farà apprezzare la bontà della cucina italiana.