Un classico del Nord Italia trasformato in pizzette croccanti con il gusto della pizza, ideali per antipasti e aperitivi.

La polenta taragna è un piatto tipico del Nord Italia che si presta a reinterpretazioni sorprendenti. In questa ricetta diventa la base di pizzette croccanti fuori e filanti dentro, che uniscono la rusticità del grano saraceno ai sapori mediterranei della pizza.

Le pizzette funzionano come antipasto, come finger food per un aperitivo in piedi e come modo intelligente per recuperare la polenta avanzata del giorno prima. Sono anche naturalmente senza glutine, quindi adatte a tutti gli ospiti.

Preparazione della base di polenta

Per la base servono 250 g di farina di polenta taragna e 1 litro d’acqua, con un cucchiaino di sale grosso. Portate l’acqua a ebollizione in una pentola capiente, meglio se dal fondo spesso, e versate la farina a pioggia mescolando con una frusta per evitare grumi. Cuocete a fuoco medio-basso per circa 30-40 minuti, o secondo i tempi indicati sulla confezione se usate una farina istantanea. A fine cottura, quando la polenta si stacca dai bordi, aggiungete un cucchiaio di olio extravergine d’oliva per renderla più morbida e lucida.

Versate la polenta ancora calda su una teglia o una spianatoia rivestita di carta forno. Livellatela con una spatola fino a uno spessore di circa 1 cm. Lasciatela raffreddare completamente: più è fredda, più sarà compatta e facile da tagliare.

Condimento e cottura in forno

Quando la polenta è ben soda, ricavate delle forme tonde con un coppapasta o un bicchiere dai bordi sottili. Disponete le basi su una teglia e coprite ciascuna con passata di pomodoro o pelati, cubetti di mozzarella) sgocciolata, parmigiano, origano secco e un filo d’olio. Infornate fino a doratura, circa 15 minuti. Al termine aggiungete foglie di basilico fresco e una spolverata di pepe nero.

Le dosi indicate bastano per 4 persone, con circa 10-12 pizzette. Le pizzette si possono preparare in anticipo, lasciando la polenta raffreddare e tagliando le basi con calma prima del condimento.