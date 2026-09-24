Negli ultimi anni la friggitrice ad aria è diventata il fedele alleato di chi vuole snack rapidi, leggeri e soprattutto croccanti. Tra le proposte più amate troviamo i gnocchi vegani che grazie a questa tecnologia mantengono la morbidezza interna e la doratura esterna senza l’uso di olio abbondante.

Questa ricetta è pensata per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto, ed è ideale sia per un aperitivo informale che per arricchire un buffet vegetariano.

Ingredienti e preparazione dei gnocchi vegani

Ingredienti (per 4 persone)

500 g di gnocchi senza uova 1 cucchiaio di lievito alimentare 1 cucchiaio di formaggio vegano grattugiato 1 cucchiaino di paprika dolce Un pizzico di noce moscata Sale e pepe q.b. Olio extravergine d’oliva (un filo)

Procedimento. In una ciotola capiente disponi gli gnocchi crudi, aggiungi il lievito alimentare il formaggio vegano, la paprika, la noce moscata, sale, pepe e un filo d’olio. Mescola delicatamente fino a che il condimento avvolge uniformemente ogni gnocco; è importante non romperli, altrimenti perderanno la forma durante la cottura.

Come ottenere la croccantezza perfetta nella friggitrice ad aria

Il segreto non è solo la ricetta, ma anche il modo in cui si utilizza la friggitrice. Prima di tutto, non riempire il cestello oltre la metà del suo volume. Un flusso d’aria continuo è fondamentale: se i pezzi sono schiacciati, il vapore rimane intrappolato e il risultato è un gnocco molle e pallido. Disponi gli gnocchi in un unico strato, senza sovrapposizioni; se la quantità eccede, cuocili in due lotti.

Trucchi pratici durante la cottura

A 180 °C, imposta il timer a 15 minuti, ma a metà tempo apri il cestello e agita delicatamente per ridistribuire i pezzi. Questo movimento permette all’aria calda di raggiungere ogni superficie, garantendo una doratura uniforme. Un preriscaldamento di 3-5 minuti prima di inserire gli gnocchi aiuta a formare subito una crosta croccante.

Consigli per servire e conservare

Una volta pronti, trasferisci gli gnocchi in una ciotola capiente e servili subito, ancora caldi, accompagnati da una maionese vegana o da una salsa allo yogurt e erbe aromatiche. Se desideri variare, aggiungi origano, basilico fresco o una spolverata extra di paprika. Per la conservazione, riponi gli gnocchi avanzati in un contenitore ermetico in frigorifero; saranno al meglio se consumati entro due giorni, mantenendo una croccantezza accettabile se riscaldati brevemente a 180 °C.