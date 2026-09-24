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Come preparare gnocchi vegani fritti all’aria in 20 minuti

Gnocchi vegani pronti in 15 minuti: scopri la ricetta e i trucchi per una crosta perfetta.

Pubblicato il 24/09/2026 alle 08:27
Come preparare gnocchi vegani fritti all'aria in 20 minuti

Negli ultimi anni la friggitrice ad aria è diventata il fedele alleato di chi vuole snack rapidi, leggeri e soprattutto croccanti. Tra le proposte più amate troviamo i gnocchi vegani che grazie a questa tecnologia mantengono la morbidezza interna e la doratura esterna senza l’uso di olio abbondante.

Questa ricetta è pensata per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto, ed è ideale sia per un aperitivo informale che per arricchire un buffet vegetariano.

Ingredienti e preparazione dei gnocchi vegani

Ingredienti (per 4 persone)

  1. 500 g di gnocchi senza uova
  2. 1 cucchiaio di lievito alimentare
  3. 1 cucchiaio di formaggio vegano grattugiato
  4. 1 cucchiaino di paprika dolce
  5. Un pizzico di noce moscata
  6. Sale e pepe q.b.
  7. Olio extravergine d’oliva (un filo)

Procedimento. In una ciotola capiente disponi gli gnocchi crudi, aggiungi il lievito alimentare il formaggio vegano, la paprika, la noce moscata, sale, pepe e un filo d’olio. Mescola delicatamente fino a che il condimento avvolge uniformemente ogni gnocco; è importante non romperli, altrimenti perderanno la forma durante la cottura.

Come ottenere la croccantezza perfetta nella friggitrice ad aria

Il segreto non è solo la ricetta, ma anche il modo in cui si utilizza la friggitrice. Prima di tutto, non riempire il cestello oltre la metà del suo volume. Un flusso d’aria continuo è fondamentale: se i pezzi sono schiacciati, il vapore rimane intrappolato e il risultato è un gnocco molle e pallido. Disponi gli gnocchi in un unico strato, senza sovrapposizioni; se la quantità eccede, cuocili in due lotti.

Trucchi pratici durante la cottura

A 180 °C, imposta il timer a 15 minuti, ma a metà tempo apri il cestello e agita delicatamente per ridistribuire i pezzi. Questo movimento permette all’aria calda di raggiungere ogni superficie, garantendo una doratura uniforme. Un preriscaldamento di 3-5 minuti prima di inserire gli gnocchi aiuta a formare subito una crosta croccante.

Consigli per servire e conservare

Una volta pronti, trasferisci gli gnocchi in una ciotola capiente e servili subito, ancora caldi, accompagnati da una maionese vegana o da una salsa allo yogurt e erbe aromatiche. Se desideri variare, aggiungi origano, basilico fresco o una spolverata extra di paprika. Per la conservazione, riponi gli gnocchi avanzati in un contenitore ermetico in frigorifero; saranno al meglio se consumati entro due giorni, mantenendo una croccantezza accettabile se riscaldati brevemente a 180 °C.

Scritto da Edoardo Castellucci

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