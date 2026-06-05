Polpette di baccalà e patate: ricetta semplice e gustosa

Preparazione passo dopo passo per ottenere polpette di baccalà e patate croccanti e saporite, idee per varianti al forno o in friggitrice ad aria e consigli sulla conservazione

Le polpette di baccalà e patate sono un classico della cucina italiana che unisce la delicatezza del pesce salato alla consistenza avvolgente delle patate. Questa versione, ispirata a una preparazione casalinga tradizionale, punta su un esterno ben dorato e un interno soffice: il risultato è ideale sia come antipasto che come finger food per buffet e aperitivi, o come secondo piatto per una cena conviviale.

Nella proposta si valorizza il baccalà preventivamente ammollato e privato delle lische, lavorato insieme alle patate per ottenere un impasto omogeneo e saporito.

La ricetta mantiene semplicità ed efficacia: pochi ingredienti di qualità e accorgimenti pratici per la cottura fanno la differenza. A chi cucina si suggerisce di curare la consistenza dell’impasto, regolare il punto di sale e scegliere la tecnica di cottura più adatta alle proprie esigenze, dalla frittura classica per la massima croccantezza alle alternative più leggere come il forno o la friggitrice ad aria.

Ingredienti principali e preparazione dell’impasto

Per realizzare le polpette servono 300 g di baccalà già ammollato, patate lessate e schiacciate, uovo per legare e pangrattato per la consistenza esterna. A piacere si possono aggiungere prezzemolo tritato, aglio schiacciato e pepe nero; la scorza di limone grattugiata dona una nota fresca che bilancia la sapidità del baccalà. Dopo aver sminuzzato il baccalà si incorpora alle patate calde in modo che gli amidi favoriscano la legatura; si regola il composto con sale e pepe, si aggiunge l’uovo e si amalgama fino a ottenere un impasto lavorabile. Lasciare riposare in frigorifero qualche decina di minuti aiuta a compattare le polpette prima della panatura.

Consigli pratici per modellare e panare

Per ottenere polpette regolari e compatte conviene bagnarsi leggermente le mani e non premere eccessivamente l’impasto, così il cuore resterà morbido. Passare ogni porzione prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato crea uno strato uniforme che favorisce la doratura. Se si preferisce una panatura più rustica, mescolare pangrattato e parmigiano grattugiato; per una versione senza latticini omettere il formaggio. La dimensione delle polpette può variare: piccole per finger foodpiù grandi per un secondo piatto.

Modalità di cottura e varianti per ogni gusto

La frittura in olio caldo è il metodo tradizionale per ottenere la caratteristica croccantezza esterna: friggere poche polpette per volta a temperatura costante permette di dorarle senza bruciarle. Per ridurre i grassi si può cuocere in forno preriscaldato a 190°C per circa 20 minuti, girandole a metà cottura, oppure utilizzare la friggitrice ad aria a 190°C per 15–18 minuti; queste alternative mantengono sapore e compattezza pur offrendo una versione più leggera. Qualunque sia la tecnica scelta, controllare la cottura interna è importante: il centro deve rimanere morbido ma ben caldo.

Per chi ama sperimentare, è possibile arricchire l’impasto con ingredienti come capperi tritati, olive nere o un pezzetto di mozzarella nel centro per una sorpresa filante. Un tocco di scorza di limone o qualche foglia di basilico spezza la sapidità e introduce freschezza. Le polpette si prestano anche a essere servite con una semplice salsa di pomodoro o una maionese al limone per accompagnare gli assaggi.

Conservazione e suggerimenti finali

Per conservare le polpette crude, porzionate e disposte su un vassoio, è possibile tenerle in frigorifero fino a 2 giorni, coperte e protette da pellicola. Se si preferisce preparare in anticipo, si possono congelare prima della frittura per un massimo di 2 mesi: disporle ben distanziate su un vassoio fino a congelamento, poi trasferirle in un sacchetto ermetico. Al momento dell’uso, friggere direttamente da congelato o preriscaldare in forno seguendo i tempi indicati per una cottura uniforme. Infine, ricordare che la scelta del baccalà e la qualità delle patate influiscono molto sul risultato finale; privilegiare ingredienti freschi e ben trattati garantisce polpette più saporite e una migliore resa in tavola.