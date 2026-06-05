Guida Michelin 2026: la Polonia conquista il palcoscenico gastronomico internazionale

La Polonia ha raggiunto un traguardo storico nella gastronomia internazionale con l’inclusione completa nella Guida Michelin 2026. Per la prima volta, il prestigioso riconoscimento ha esteso la sua valutazione a tutto il territorio polacco, premiando 196 ristoranti che rappresentano l’eccellenza culinaria del Paese.

Questo risultato non solo conferma il crescente prestigio della cucina polacca, ma posiziona la Polonia come una destinazione enogastronomica emergente in Europa. La selezione 2026 non si limita alle grandi città, ma include anche nuove realtà e destinazioni regionali, dimostrando una scena gastronomica dinamica e in continua evoluzione.

Bottiglieria 1881 conferma il suo primato

Tra i ristoranti premiati, Bottiglieria 1881 di Cracovia si distingue mantenendo le sue due stelle michelin. Questo locale è un punto di riferimento per la riinterpretazione raffinata della tradizione polacca unendo innovazione e rispetto per le radici culinarie del Paese.

La Guida Michelin 2026 ha anche ampliato il numero di ristoranti con una Stella Michelin portandoli a dieci grazie a quattro nuovi ingressi. Tra le novità più rilevanti troviamo Alon Omakase di Varsavia, il primo ristorante giapponese stellato della Polonia, e Steampunk di Pszczyna, ospitato in un’ex torre dell’acqua. Anche Breslavia entra nel novero delle città stellate con Baba e Most che offrono rispettivamente una reinterpretazione contemporanea della tradizione polacca e un percorso degustazione creativo ed essenziale.

Riconoscimenti per la sostenibilità e l’accessibilità

La crescita della scena gastronomica polacca non si limita al fine dining. Infatti, il numero di ristoranti Bib Gourmand che premiano la qualità a prezzi accessibili, è salito a 38, con 19 nuovi ingressi. Questo riconoscimento è un segnale importante dell’attenzione verso un’offerta culinaria inclusiva e di qualità.

Un altro riconoscimento significativo è la Stella Verde Michelin confermata a Eliksir di Danzica, unico ristorante in Polonia a ricevere questo premio. La Stella Verde è assegnata ai locali che si distinguono per sostenibilità, stagionalità e valorizzazione dei produttori locali sottolineando l’importanza di un approccio responsabile alla gastronomia.

Cracovia ospita la cerimonia ufficiale

La scelta di Cracovia come sede della cerimonia ufficiale della Michelin Guide Poland 2026 tenutasi il 27 maggio, è un ulteriore riconoscimento del ruolo centrale della Polonia nel panorama gastronomico europeo. Questo evento ha messo in luce non solo i ristoranti premiati, ma anche il patrimonio culturale e naturale del Paese, che si unisce alla sua offerta culinaria per creare un’esperienza turistica completa.

La direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo a Roma, Barbara Minczewa, ha commentato: “La Polonia sorprende perché riesce a unire autenticità, creatività e qualità in un’offerta culinaria in continua evoluzione. Dai ristoranti stellati alle esperienze legate ai prodotti regionali e alla cucina tradizionale reinterpretata in chiave contemporanea, il Paese si conferma una destinazione ideale per chi ama scoprire un territorio anche attraverso il gusto.”