Come i porti turistici stanno rivoluzionando l’economia del mare in Italia

Dai semplici luoghi di ormeggio a veri e propri ecosistemi economici: i porti turistici italiani stanno ridefinendo il loro ruolo nella blue economy

I porti turistici italiani stanno vivendo una trasformazione radicalepassando da semplici infrastrutture di servizio a veri e propri motori economici. Questo cambiamento, silenzioso ma profondo, sta ridefinendo il ruolo della portualità turistica all’interno della blue economy nazionale.

Nel 2026, il mare non è più solo una risorsa paesaggistica o industriale, ma un driver di crescita economica capace di connettere turismo, sostenibilità, hospitality, innovazione e sviluppo territoriale.

Dalla funzionalità alla multifunzionalità

Un recente talk ad Andorache ha visto confrontarsi Walter Vassallo e Licia Colòha messo in luce come i marina stiano diventando infrastrutture di connessione tra mare e territori. Non sono più solo luoghi di ormeggio, ma ecosistemi capaci di generare servizi, attrattività internazionale, cultura del mare e valorizzazione delle economie locali.

La qualità di un porto turistico oggi non può essere valutata esclusivamente in termini infrastrutturali. Conta sempre di più la capacità di creare cultura ambientalepromuovere educazione al mare e costruire un dialogo concreto con le comunità locali. È qui che la portualità contemporanea smette di essere solo funzione tecnica e diventa parte integrante dell’identità di un territorio.

I Blue Marina Awards: un osservatorio sul settore

In questa prospettiva si inseriscono i Blue Marina Awardsche non rappresentano soltanto un osservatorio sul settore, ma anche un’iniziativa che legge e valorizza l’evoluzione dei marina attraverso criteri sempre più misurabili legati a sostenibilitàinnovazionesicurezzainclusivitàqualità dell’accoglienza e rapporto con il territorio.

Il mare come risorsa strategica

Il mare, nel 2026, non è più soltanto una risorsa paesaggistica o industriale, ma un vero driver di crescita economica. I porti turistici, in particolare, stanno assumendo un ruolo sempre più strategico nella blue economy italiana, connettono turismo, sostenibilità, hospitality, innovazione e sviluppo territoriale.

Questa trasformazione racconta molto bene come il mare stia diventando una risorsa sempre più importante per l’economia italiana, capace di generare valore e opportunità in diversi settori.