Ricetta autunnale: gnocchi cremosi con pesto di pistacchio e burrata

Un viaggio culinario attraverso i sapori autunnali con una ricetta innovativa e facile da preparare. Scopri come combinare gnocchi, pesto di pistacchio, mortadella e burrata per un piatto irresistibile.

L’autunno è la stagione perfetta per sperimentare nuovi abbinamenti culinari. Oggi vi proponiamo una ricetta che unisce la cremosità degli gnocchi con il sapore intenso del pesto di pistacchio arricchito dalla dolcezza della mortadella e dalla morbidezza della burrata. Un piatto che conquisterà anche i palati più esigenti.

Questa ricetta è nata da una scoperta tardiva: la passione per gli gnocchi e il pesto di pistacchio. Un abbinamento che, una volta provato, non potrete più fare a meno. Il segreto sta nella scelta di ingredienti di qualità e nella giusta combinazione di sapori.

La scelta degli ingredienti

Per preparare questo piatto, vi serviranno gnocchetti di patatepesto di pistacchio e basilicomortadellaburrata e una spolverata di granella di pistacchi. Ogni ingrediente gioca un ruolo fondamentale nella creazione di un equilibrio perfetto di sapori e consistenze.

Il pesto di pistacchio di Bronte Dop è un ingrediente chiave. La sua consistenza densa e il sapore unico, protetto dalla denominazione di origine protetta, aggiungono un tocco di eleganza al piatto. La mortadella tagliata a striscioline, porta una nota dolce e salata, mentre la burrata crea una crema avvolgente che lega tutti gli ingredienti.

La preparazione

Iniziamo lessando gli gnocchetti in acqua bollente salata. Una volta cotti, scolateli e trasferiteli in una padella con un filo di olio extravergine d’oliva. Aggiungete il pesto di pistacchio e mescolate delicatamente per evitare di rompere gli gnocchi.

Nel frattempo, tagliate la mortadella a striscioline e frullate la burrata con un po’ di acqua di cottura degli gnocchi per ottenere una crema liscia. Unite la crema di burrata agli gnocchi e mescolate con cura. Aggiungete le striscioline di mortadella e la granella di pistacchi per dare un tocco croccante.

Consigli e variazioni

Per un risultato perfetto, non eccedete con la quantità di pesto di pistacchio per non coprire il sapore della burrata e della mortadella. Se preferite una versione più leggera, potete sostituire la mortadella con del prosciutto cotto o dello speck. In alternativa alla burrata, potete utilizzare una mozzarella frullata con un po’ di acqua di cottura.

Per arricchire ulteriormente il piatto, potete aggiungere una spolverata di formaggio grattugiato per dare maggior sapidità. Ogni variazione può portare una nuova sfumatura di sapore, rendendo questa ricetta ancora più versatile.

Questa ricetta è perfetta per un pranzo autunnale in compagnia. Il contrasto tra la cremosità degli gnocchi e il sapore intenso del pesto di pistacchio, arricchito dalla dolcezza della mortadella e dalla morbidezza della burrata, crea un’esperienza culinaria indimenticabile. Non dimenticate di abbinare il piatto a un buon vino bianco con una spiccata acidità per esaltare ancora di più i sapori.

Buon appetito e buon autunno!