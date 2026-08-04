Ricette estive facili e gustose: antipasto, secondo e dolce per un pranzo perfetto

Un menu estivo che unisce freschezza e sapore, con insalata di peperoni arrostiti, pesce spada al pomodoro e torta rovesciata alle susine. Scopri come preparare questi piatti perfetti per le calde giornate di agosto.

Le giornate estive di agosto chiedono piatti freschi e gustosi, capaci di unire leggerezza e sapore. Oggi vi proponiamo un menu che soddisfa ogni palato, con un antipasto colorato, un secondo piatto ricco di gusto e un dolce irresistibile. Scopriamo insieme come preparare l’insalata di peperoni arrostiti in friggitrice ad aria il pesce spada al pomodoro su letto di patate e la torta rovesciata alle susine.

Insalata di peperoni arrostiti in friggitrice ad aria

L’insalata di peperoni arrostiti è un antipasto facile, veloce ed economico, perfetto per iniziare un pasto estivo. I peperoni, arrostiti fino a diventare teneri, vengono conditi con olio extravergine d’olivaaglio e rosmarino essiccato creando un mix di sapori irresistibile. Questo piatto versatile può essere servito come contorno per piatti di carne, oppure utilizzato per arricchire bruschette e insalate di pasta.

Consigli per la preparazione

Per un’insalata ancora più gustosa, potete sostituire il rosmarino con basilico fresco o origano secco. Se preferite, potete anche arrostire i peperoni al forno, seguendo il metodo per spellarli facilmente. Utilizzate peperoni rossi o gialli per un’insalata più colorata e appetitosa.

Pesce spada al pomodoro su letto di patate

Il pesce spada al pomodoro è un piatto principale che unisce semplicità e sapore. I tranci di pesce spada, cotti con pomodorini freschi e capperi si adagiano su un letto di patate morbide e saporite. Questo piatto è perfetto per chi ama i sapori del mare e desidera un pasto nutriente e gustoso. La combinazione di ingredienti freschi e la cottura delicata rendono questo piatto un vero e proprio classico della cucina mediterranea.

Torta rovesciata alle susine

La torta rovesciata alle susine è un dessert che non può mancare nella vostra lista di dolci estivi. Con un impasto soffice e una copertura di susine caramellate e lamelle di mandorle, questa torta è un vero e proprio festino per il palato. Facile da preparare, è ideale per essere servita a fine pasto o come merenda. La dolcezza delle susine si sposa perfettamente con la croccantezza delle mandorle, creando un equilibrio di consistenze e sapori che conquisterà tutti.

Consigli per la conservazione

La torta rovesciata alle susine si conserva per 2-3 giorni al massimo, coperta con un canovaccio pulito o sotto una campana per dolci. Attenzione se fa molto caldo, potrebbe conservarsi meno.

Questo menu estivo è pensato per offrire un equilibrio tra freschezza e sostanza, perfetto per un pranzo o una cena sotto il sole di agosto. Provate queste ricette e portate un tocco di colore e gusto sulla vostra tavola!