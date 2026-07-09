Ristorazione e movida: aperture ad agosto, delibera di Napoli e nuove insegne da scoprire

Il settore Horeca sta ridefinendo le ferie estive con aperture più lunghe, mentre a Napoli il Comune ha approvato linee guida sulla movida che cambiano orari e regole sull'asporto. Nel frattempo nuove insegne riaprono con format diversi: dal pub con cucina toscana al chiosco multietnico.

Il panorama della ristorazione italiana vive una fase di adattamento: le chiusure estive tradizionali si assottigliano mentre l’attenzione si concentra sui flussi turistici, sui costi fissi e sulla gestione del personale. Contemporaneamente, nelle città arrivano interventi normativi pensati per mitigare i conflitti tra vita notturna e residenti.

In questo contesto nascono o tornano anche nuove insegne che cercano di intercettare una domanda più continua durante tutta la stagione.

Nei paragrafi che seguono vengono analizzati i numeri relativi alle aperture ad agosto, le misure regolamentari recentemente deliberate a Napoli e alcuni esempi concreti di locali che hanno riaperto o inaugurato un nuovo format.

Trend nazionale e dati sull’apertura ad agosto nei pubblici esercizi

L’analisi su 300 esercizi in quattro grandi città indica che il comportamento estivo degli operatori è mutato: il 42% dei locali resta aperto per tutto il mese di agosto mentre il restante 58% prevede qualche giorno di chiusura. Tra chi chiuderà, il 61% limita la pausa a una settimana o meno e solo il 18% opta per una sospensione superiore alle due settimane. Questa distribuzione segnala una tendenza generale verso una maggiore continuità operativa durante il periodo vacanziero.

Le ragioni dietro a queste scelte sono multiple: per il 68% degli intervistati la principale difficoltà resta l’organizzazione del personale, mentre il 52% ritiene che la presenza dei turisti renda conveniente rimanere aperti. Il 46% segnala la necessità di distribuire meglio i costi fissi dell’attività e il 39% nota un mutamento nelle abitudini dei consumatori, con una frequenza maggiore ai locali anche ad agosto.

Differenze tra città: Milano, Torino, Roma, Firenze

Le scelte variano in base al contesto urbano. A Milano quasi la metà dei locali (48%) rimane operativa per tutto agosto e solo il 14% mantiene ferie oltre due settimane, fenomeno favorito da turisti ed eventi estivi. Torino mostra ancora una certa fedeltà alla pausa estiva: il 67% chiude almeno alcuni giorni, con il 59% che limita la chiusura a una settimana. Roma è la città con la percentuale più alta di esercizi aperti (61%) e il 64% degli operatori attribuisce la scelta al turismo internazionale; a Firenze il 58% resta operativo tutto il mese e il 69% ritiene il turismo decisivo per la decisione di non chiudere.

Nuove regole sulla movida a Napoli: orari, asporto e istruttorie tecniche

Il consiglio comunale di Napoli ha approvato una delibera che definisce le linee guida per le future ordinanze sulla movida, con l’obiettivo dichiarato di bilanciare il diritto al riposo dei residenti e la sostenibilità dell’attività economica. Il provvedimento non impone automaticamente limitazioni, ma stabilisce i criteri che il Comune dovrà seguire prima di adottare misure specifiche.

Tra i punti salienti: il divieto di asporto verrà applicato esclusivamente alle bevande alcoliche mentre le analcoliche resteranno sempre consentite; inoltre l’orario in cui scatterà il divieto non sarà più alle 22 ma dalla mezzanotte. Le limitazioni non si applicano al consumo nei plateatici autorizzati permettendo così la somministrazione ai tavoli esterni nel rispetto delle chiusure previste per ciascun locale.

Modalità di attivazione delle ordinanze e limiti temporali

Un elemento cruciale della delibera riguarda le condizioni per l’adozione delle ordinanze: potranno scattare solo dopo una segnalazione dei residenti e un’istruttoria tecnica affidata all’ARPAC che verifichi il superamento dei limiti di rumorosità o altre condizioni oggettive. In questo modo le restrizioni saranno legate a evidenze tecniche e non automatiche. Le future ordinanze avranno una durata massima di 30 giorni evitando provvedimenti prolungati per mesi come in passato.

Per quanto riguarda gli orari, il testo prevede chiusure più ampie rispetto alle precedenti misure: domenica-giovedì la chiusura potrà essere fissata all’1:00 il venerdì alle 2:00 e il sabato alle 3:00 con una tolleranza di trenta minuti esclusivamente per le operazioni di pulizia e riordino.

Riaperture e nuovi format: esempi pratici

Nel frattempo la scena delle aperture continua a rinnovarsi con progetti diversi per target e quartieri. A Fiesole il locale storico del Girone è stato rilanciato con il nome di Il Girellone che combina al piano inferiore un’ampia selezione di birre e al piano superiore un ristorante di cucina toscana con spazio esterno sicuro per le famiglie. A Roma il Chiosco Vittorio ha ripreso l’attività all’Esquilino dopo un grave incendio, proponendo un’offerta informale che spazia da pan y tomate a hot dog anche in versione vegana e una selezione di vini naturali. A Milano è nato invece Bartolomeo spazio tutto il giorno pensato per colazione, pranzo e aperitivo, che vuole diventare punto di riferimento di quartiere.

Questi esempi mostrano come operatori e nuovi gestori stiano lavorando su format flessibili e su aperture continuative per intercettare una domanda che, secondo gli stessi esercenti, si distribuisce ormai lungo tutto il periodo estivo.