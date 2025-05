Sapori e racconti dalla cucina toscana

Ogni piatto racconta una storia, e quando si parla della cucina toscana, le storie si intrecciano in un abbraccio di sapori e tradizioni. Questo mese, ci immergiamo nel libro “Extra Virgin: Recipes and love from our Tuscan kitchen” di Debi Mazar e Gabriele Corcos, scoprendo ricette che evocano l’autenticità della Toscana. Tra le pagine di questo volume, una delle ricette che ha colpito di più è il risotto con melone e speck, un piatto che unisce dolcezza e sapidità, perfetto per chi ama sperimentare in cucina.

Il risotto con melone e speck

Questo risotto è un vero e proprio viaggio di sapori. La dolcezza del melone si sposa perfettamente con il salato dello speck, creando un equilibrio magico. Preparare questo piatto non richiede molto tempo, e grazie alla sua semplicità, è ideale per una cena last minute o per sorprendere gli ospiti. Iniziate soffriggendo cipolla e aggiungendo il riso, per poi unire il brodo caldo man mano che il riso assorbe i liquidi. Infine, aggiungete il melone a cubetti e il speck croccante per un risultato sorprendente.

Red curry salmon: un piatto veloce

Se il tempo scarseggia ma la voglia di gustare qualcosa di speciale è alta, il red curry salmon è la soluzione perfetta. In questo piatto, il salmone viene avvolto da un condimento aromatico a base di curry rosso, rendendolo ancora più saporito. La preparazione è rapida e l’abbinamento con il riso è semplicemente perfetto. La ricetta di Tieghan Gerard, tratta dal suo libro “Half Baked Harvest Quick & Cozy”, è un’ottima fonte di ispirazione per chi cerca piatti che siano sia veloci che deliziosi.

Insalata di barbabietole e cerfoglio

Le barbabietole, con i loro colori vibranti che spaziano dal rosso rubino al giallo brillante, offrono un’esperienza visiva e gustativa unica. Il loro sapore terroso, unito alla freschezza del cerfoglio, rende questa insalata speciale. Anche se in Italia troviamo prevalentemente barbabietole rosse, il risultato finale sarà comunque strepitoso. Questa insalata è perfetta come contorno o piatto unico, e può essere arricchita con noci o formaggio di capra per aggiungere una nota cremosa.

Insalata di mais, cavolo e gamberi

Un’altra delizia da non perdere è l’insalata di mais, cavolo e gamberi, un piatto che Nik Sharma ha appreso nella sua infanzia in India. Questa insalata, fresca e colorata, racchiude sapori che evocano ricordi estivi e momenti di convivialità. I gamberi croccanti si combinano con il dolce del mais e la croccantezza del cavolo, creando un piatto che è allo stesso tempo leggero e sostanzioso. Perfetta da gustare in una calda giornata estiva, questa insalata porterà il sole in tavola.

La zuppa di lenticchie di Murdo

Infine, non possiamo dimenticare la storia di Murdo e la sua zuppa di lenticchie, un piatto che rappresenta un forte legame con l’isola di Lewis in Scozia. Coinneach MacLeod ci racconta come questa zuppa semplice ma nutriente riesca a riportarlo nella sua terra d’origine, evocando ricordi di famiglia e tradizioni. Le lenticchie, ricche di proteine e nutrienti, sono perfette per riscaldare il corpo e l’anima, soprattutto durante le fredde serate invernali. Un piatto che, come il racconto di Murdo, ci ricorda l’importanza delle radici e della cucina domestica.