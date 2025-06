Scopri come cucinare un filetto di fassona con salsa al vino bianco e spinaci

Immagina di sederti a tavola con una succulenta portata che non solo soddisfa il palato, ma che racconta anche una storia di passione per la cucina. Il filetto di fassona è un taglio di carne magra e tenera, perfetto per chi desidera gustare un piatto raffinato, ma semplice da preparare. Oggi ti guiderò nella realizzazione di un abbinamento sublime: una salsa al vino bianco e spinaci scottati che esalterà il sapore di questo pregiato filetto.

Un consiglio dallo chef

Quando ci si avventura nella preparazione di questo piatto, è fondamentale considerare il taglio di carne. Come suggerisce un noto chef, per rendere ancora più morbido il filetto di fassona, si può avvolgere nella rete di maiale o lardellarlo. Questo passaggio non solo aggiunge sapore, ma conferisce anche una consistenza succulenta che si scioglie in bocca. Non è magnifico pensare che un piccolo accorgimento possa trasformare un piatto già delizioso in un’esperienza gastronomica indimenticabile?

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo piatto per quattro persone, avrai bisogno di:

600 g di filetto di fassona

80 g di burro

1 cucchiaio di olio d’oliva

1 scalogno

100 g di vino bianco

250 g di panna

Spinaci freschi

Sale e pepe q.b.

1 cucchiaio di senape in grani

Pizzico di zenzero grattugiato

Dragoncello

Inizia mondando lo scalogno e affettandolo finemente. In una casseruola, unisci 80 g di burro, un cucchiaio di olio e un pizzico di sale. Lascia appassire dolcemente per circa 6-7 minuti, poi sfuma con 100 g di vino bianco e aggiungi la panna. Fai ridurre il composto per 10-12 minuti, fino a quando non inizia ad addensarsi. Frulla tutto con un mixer a immersione, aggiungendo anche qualche foglia di dragoncello, e lascia ridurre ulteriormente sul fuoco per 30 minuti, profumando alla fine con un pizzico di zenzero grattugiato.

Preparazione degli spinaci e del filetto

Passiamo ora agli spinaci. Scottali in acqua bollente per un minuto, scolali e asciugali. Condiscili con un filo di olio d’oliva. Nel frattempo, prepara il filetto pulendolo dalle nervature esterne. Massaggialo con sale, pepe, olio e un cucchiaio di senape in grani, quindi avvolgilo nella rete di maiale. Questo passaggio è fondamentale per mantenere la carne umida durante la cottura.

Cottura e impiattamento

Scalda una padella con una nocetta di burro e due cucchiai di olio, quindi rosola il filetto per 4-5 minuti. Una volta dorato, trasferiscilo in una pirofila e infornalo a 200 °C per 6-7 minuti. Dopo la cottura, lascia riposare il filetto per 10-12 minuti: questo passaggio è cruciale per consentire ai succhi di distribuirsi uniformemente. Infine, servi il filetto con la salsa e gli spinaci scottati. Il piatto è pronto per essere gustato, e la tua tavola si trasformerà in un ristorante stellato, dove ogni morso racconta una storia di cura e passione.