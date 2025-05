Serate di degustazione al Guffanti Social Club: un viaggio tra formaggi e champagne

Giovedì 19 giugno 2025, dalle 19:00 alle 21:30, il Guffanti Social Club aprirà le sue porte per una serata dedicata ai veri appassionati di gastronomia. Vi aspetta un percorso di degustazione che promette di esaltare i palati, combinando formaggi artigianali e il prestigioso Champagne Nathalie Liébart, con la presenza della produttrice. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti di ogni calice e i magici abbinamenti con i formaggi selezionati.

Il menu della serata

Il viaggio culinario inizierà con il Champagne “Nathalie Liébart Bienvenue”, un inizio spumeggiante che si sposerà perfettamente con il Buonasorte di bufala, il pregiato Comté AOP stagionato 36 mesi e le fresche fragole. Un’accoppiata che darà il via a una serata ricca di sapori.

Successivamente, il Champagne “Nathalie Liébart Rendez-vous rosé extra brut” conquisterà i partecipanti con le sue note fruttate, accompagnato dallo Stracchino stagionato di capra, il Maroilles a crosta lavata e la dolcezza della pesca bianca. Un’esperienza sensoriale che non mancherà di sorprendere.

Il finale di questa serata vibrante sarà segnato dal Champagne “Nathalie Liébart Authentique extra brut”, servito con il Lingotto di capra a latte crudo, un formaggio dal carattere deciso come il Bleu de chèvre, il tutto esaltato da ciliegie fresche. E per chiudere in dolcezza, un gelato fiordilatte di Crodo allo Champagne: un vero e proprio trionfo di sapori.

Un altro evento imperdibile: mozzarella di Bufala Campana DOP

Il Guffanti Social Club non si ferma qui. Dalle 20:00, un altro percorso di degustazione vi porterà a scoprire le meraviglie della mozzarella di Bufala Campana DOP. Questo evento vi condurrà in un viaggio sensoriale attraverso i vari utilizzi di questo formaggio, con un menù pensato per farvi assaporare ogni sfumatura. Si parte con un benvenuto frizzante, per poi passare alla Caprese secondo Guffanti, una rivisitazione di un classico che sorprenderà le vostre papille gustative.

Il piatto forte della serata sarà il Piatto Guffanti “passeggiando tra le bufale, il loro latte ed i loro formaggi”, che offre una panoramica completa delle varie creazioni casearie di bufala. Per un primo piatto ricco e gustoso, non perderti i Paccheri con treccia di mozzarella di Bufala campana DOP e Pachino confit, un’accoppiata che promette di deliziare con la sua armonia di sapori. La dolcezza del Pachino si sposa perfettamente con la cremosità della mozzarella, creando un abbinamento da non perdere.

Degustazione di whisky e formaggio

Un’altra imperdibile esperienza organizzata dal Guffanti Social Club segna il tema “Whisky & Formaggio” in collaborazione con il Whisky Club Italia. Qui si avrà l’opportunità di degustare i pregiati whisky The GlenAllachie, guidati dal noto esperto Davide Terziotti. I whisky saranno accompagnati da una selezione di formaggi che sapranno esaltare ogni sorso.

Informazioni e prenotazioni

Il costo di ogni esperienza è di €48 a persona. Per prenotare il tuo posto, non esitare a contattare il Guffanti Social Club attraverso email o telefono. La disponibilità è limitata, quindi assicurati di non perdere l’occasione di vivere queste esperienze gastronomiche uniche.