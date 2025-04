2foodfitlovers: amore, fitness e autenticità dietro il successo social

Caterina Piccirilli e Raffaele Del Piano, meglio conosciuti online come 2foodfitlovers, sono ormai diventati un punto di riferimento per chi cerca ispirazione nel mondo del fitness e della sana alimentazione. Con il loro approccio genuino e diretto, hanno conquistato una community enorme e affezionata, guadagnandosi per il secondo anno di fila il titolo di Best Food Creators ai Webboh Awards 2025.

Vita privata e lavoro: una convivenza possibile

Passare insieme ogni giorno, dividendo spazio, obiettivi e anche il feed social, può mettere alla prova chiunque. Ma per i 2foodfitlovers sembra esserci un equilibrio ben saldo.

C’è mai stato un momento in cui avete temuto che il vostro rapporto potesse incrinarsi per colpa di quello professionale? Non abbiamo mai temuto o messo in dubbio il nostro rapporto personale per colpa del lavoro, ma senza dubbio ci sono periodi più pieni e intensi tanto da aver meno tempo per noi stessi.

L’autenticità come antidoto al burnout

Mantenere la propria identità sui social è una vera sfida. E per chi produce contenuti ogni giorno, può diventare anche un rischio per il benessere mentale. La loro strategia? Essere sempre se stessi.

In un mondo dove la performance domina, come proteggete la vostra autenticità (e salute mentale) dal burnout da contenuto? L’ultimo anno ci ha messo a dura prova, ma è proprio grazie alla nostra autenticità che dopo anni e anni di lavoro siamo arrivati a questo livello. Anche nei periodi più difficili, abbiamo continuato passo dopo passo, alimentati sempre dalla fiducia e affetto della nostra community. Non ci è mai servito indossare maschere o fingere qualcosa in cui non crediamo. Alla fine il lavoro fatto bene viene sempre ripagato.

Il dietro le quinte: cosa non finisce mai online

Anche per una coppia social come loro, ci sono momenti che non vengono condivisi. Non per strategia, ma perché… non tutto è da postare!

Qual è una parte della vostra routine quotidiana che NON mostrereste mai sui social, e perché? Forse proprio mentre stiamo postando il reel del giorno su tutti i social, sembriamo degli umpalumpa fossilizzati sul telefono e il resto del mondo smette di esistere 😂 …Oppure mentre litighiamo, sicuramente non bello 😂

Brand sì, ma solo se in linea con i valori

Caterina e Raffaele non si lasciano tentare dalle collaborazioni a tutti i costi. Prima viene la coerenza con la propria identità e rispetto verso la community.

Avete mai dovuto sacrificare un valore personale per una strategia di brand? Siamo fieri di poter confermare che non ci sono mai stati momenti in cui ci siamo dovuti adattare o sacrificare per delle collaborazioni. Prima di iniziare una campagna per qualsiasi tipo di brand, ci informiamo e ci assicuriamo che rispecchi i nostri valori e ideali, ci deve piacere il prodotto, ma soprattutto la comunicazione deve essere fatta secondo il nostro TOV, senza mai dichiarare informazioni false ai followers.

Combattere i falsi miti sul benessere (anche senza far rumore)

Nel mondo del fitness e della sana cucina, abbondano informazioni errate e mode discutibili. I 2foodfitlovers scelgono di fare chiarezza, con contenuti mirati e tanta responsabilità.

Nel mondo della cucina healthy e del fitness, qual è un ‘falso mito’ che secondo voi viene ancora cavalcato troppo dai creator, ma che voi avete scelto di combattere silenziosamente? Si potrebbe scrivere un libro su tutto ciò che viene comunicato male e su tutti i falsi miti tanti influencer portano avanti sui social, che noi combattiamo tutti i giorni e non di certo silenziosamente. Forse il classico ‘cibo sano’ o ‘cibo che fa dimagrire’, oppure che per dimagrire non si devono mangiare carboidrati.

Dieta sana sì, ma senza ossessioni

Mangiare bene e allenarsi non devono diventare una prigione mentale. Il messaggio che passa dai loro contenuti è chiaro: la salute è anche libertà.

Che consigli dareste per evitare che una dieta sana e l’andare in palestra diventino un’ossessione malsana? In questo mondo, purtroppo, è molto diffuso cadere in un loop di pensieri che porta ad ortoressia. Più e più volte mostriamo che oltre ad un dieta controllata viaggiamo e ci godiamo i cibi del posto, oppure che essere in salute e in forza ci godiamo le uscite con gli amici e la famiglia. Non bisogna mai far pendere l’ago della bilancia troppo da un lato o l’altro, l’equilibrio è sempre nel mezzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raf & Cate | Ricette & Fitness (@2foodfitlovers)

L’occhio clinico in cucina: l’ingrediente che fa la differenza

Tra una ricetta e l’altra, anche un dettaglio può rivelare se chi cucina sa davvero il fatto suo.

Qual è il vostro ingrediente ‘spia’: quello che, se lo vedete in una ricetta altrui, capite subito se chi l’ha fatto sa cucinare oppure no? Nel nostro caso, come vengono utilizzati dei dolcificanti specifici o ingredienti ‘alternativi’ che vengono usati solo nel mondo dei prodotti funzionali.

Il fallimento non fa paura (quando si ha un piano)

Anche con un progetto di successo come Fitporn, la coppia resta con i piedi per terra. Le opzioni non mancano, ma la fiducia nel presente è totale.

Se Fitporn non fosse andata bene: avevate già un ‘piano B’? E, più in generale, come affrontate l’idea di fallimento come coppia imprenditoriale? Fitporn non è l’unico progetto in cui siamo partecipi, ma oltre ad avere altro in cantiere, per fortuna abbiamo tante possibilità che ci permetterebbero di lavorare e vivere. Siamo comunque laureati, abbiamo diverse passioni quindi non abbiamo comunque timore, anche perché il nostro piano A sta andando più che bene e ci crediamo al 100%. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raf & Cate | Ricette & Fitness (@2foodfitlovers)

Un feedback speciale che vale più di mille like

Tra centinaia di commenti e messaggi ogni giorno, alcuni restano impressi per sempre.

Tra i messaggi ricevuti dai follower, ce n’è uno che non dimenticherete mai: Una nostra follower diabetica (che non mangiava gelato da una vita) ci ha mandato lo screen del test della glicemia dopo aver mangiato il nostro gelato EVEN. Ci sentivamo le persone più felici del mondo per aver dato gioia al prossimo seguendo i nostri sogni.

Progetti futuri? Un luogo firmato 2foodfitlovers

I sogni nel cassetto non mancano. E tra questi c’è anche l’idea di portare il loro mondo offline.

Best Food Creators 2025… per la seconda volta: quali sono davvero i vostri piani per il futuro? Aprire la nostra gelateria o il nostro centro in perfetto stile 2foodfitlovers, in modo tale da far provare a tutti le nostre miglior ricette.

Il messaggio da lasciare alle nuove generazioni

Se potessero trasmettere un insegnamento a chi sogna di diventare creator oggi, sarebbe questo:

Cosa sperate che un giovane creator impari guardandovi oggi? Amore, rispetto, lealtà, condivisione, qualità. Sicuramente i 2foodfitlovers sono e saranno questo per sempre.

Caterina e Raffaele sono la prova che si può fare impresa nel mondo digitale senza rinunciare a se stessi. I 2foodfitlovers non sono solo una coppia affiatata: sono un esempio di coerenza, passione e impegno. E con la loro energia, è facile credere che il meglio debba ancora venire.