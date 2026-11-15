Sessanta amatori del dolce genovese sfidano la tradizione in una gara a due tappe, con giudici, scuole e spettacoli

Il Campionato del Pandolce Genovese Basso torna per la sua quarta edizione domenica 15 novembre, riunendo sessanta appassionati di pasticceria in una sfida che mette al centro la ricetta tramandata nelle famiglie genovesi. L’iniziativa, promossa da Confcommercio Genova e CNA Genova con il sostegno della Regione Liguria e della Camera di Commercio, si propone di valorizzare un prodotto simbolo della città, spesso associato alle festività natalizie ma sempre più presente durante l’intero anno.

Il pandolce, definito da Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio, come un “pane ricchissimo” costruito per viaggiare sui mari della Superba, rappresenta una testimonianza viva della storia commerciale della Liguria. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Istituto Marco Polo e la Scuola di Panificazione Iscot Liguria, vuole dimostrare come la tradizione possa convivere con l’innovazione, coinvolgendo non solo i cuochi amatoriali ma anche le nuove generazioni e le imprese del settore.

Il format della manifestazione: date, location e fasi

La giornata si articola in due momenti distinti. La prima parte, prevista per la mattina, si svolge nei laboratori di Iscot Liguria in via Granello, dove i concorrenti mettono le mani in pasta sotto la supervisione dei pasticceri di FIPE-Confcommercio e CNA. Dopo aver completato le prime produzioni, le creazioni vengono raccolte e valutate preliminarmente. Il pomeriggio, invece, trasferisce l’evento nella storica Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, via XX Settembre, dove si concentra la fase finale: la giuria sceglie i dieci pandolci più meritati.

Le prove in laboratorio

Durante la sessione mattutina, i sessanta partecipanti lavorano in gruppi, ciascuno supportato da un esperto di pasticceria. Il pandolce basso deve rispettare i parametri tradizionali, ma è consentita una lieve interpretazione personale, rendendo la prova un vero banco di prova per abilità e creatività. I giudici, provenienti da FIPE-Confcommercio, monitorano l’intero procedimento, dal impasto alla cottura, garantendo che ogni fase rispetti le norme igienico-sanitarie e le ricette tipiche della tradizione genovese.

La finale nella Sala delle Grida

Nel pomeriggio, la Sala delle Grida ospita la fase conclusiva, dove i dieci migliori pandolci vengono presentati a una giuria mista composta da rappresentanti istituzionali, giornalisti, blogger gastronomici e personalità del mondo dello spettacolo. Accanto alla valutazione tecnica, l’evento prevede momenti di intrattenimento curati dal giornalista Marco Benvenuto e dal comico Andrea Di Marco, con la partecipazione di Franco Bampi, presidente de ‘A compagna’. Inoltre, l’area dedicata ai più piccoli offre laboratori e giochi, creando un’atmosfera familiare.

Chi prende parte: concorrenti, maestri e ospiti

Tra i sessanta concorrenti spicca la figura di Ilda Dante, centenaria di 101 anni, che partecipa per la terza volta dopo le edizioni del 2023 e 2024. La sua presenza sottolinea il legame intergenerazionale che il campionato intende promuovere. Accanto a lei, giovani appassionati di diverse età dimostrano le proprie capacità sotto l’occhio attento dei maestri pasticceri di Confcommercio e CNA, evidenziando l’importanza della formazione continua nella cucina tradizionale.

Il contributo delle scuole

Parallelamente alla gara, la manifestazione premia le scuole primarie della provincia che hanno partecipato al concorso letterario “O Pandoçe”. Gli alunni presentano opere in rima, video o brani musicali ispirati al pandolce, giudicate da un panel di esperti. La classe vincitrice ottiene una masterclass di pasticceria, mentre tutti gli istituti partecipanti ricevono un riconoscimento, consolidando il ruolo delle scuole nella conservazione della cultura gastronomica.

Significato culturale e prospettive di mercato

Il pandolce basso non è più confinato al periodo natalizio; le imprese locali lo propongono tutto l’anno, aprendo nuove opportunità di vendita anche fuori dalla Liguria. Matteo Moretti, presidente di CNA Genova, ha sottolineato che la sfida mette in luce non solo una ricetta, ma l’intera filiera artigianale che la mantiene viva. Le dichiarazioni dei rappresentanti dimostrano come l’evento sia un volano per la promozione del territorio, per la formazione di nuovi talenti e per la crescita economica delle pasticcerie locali.