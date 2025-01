Un rifugio di tradizione nel cuore delle Marche

Nel pittoresco comune di Carpegna, immerso nel verde delle colline marchigiane, si trova il ristorante Silvana. Questo locale storico è molto più di un semplice ristorante: è un vero e proprio rifugio gastronomico dove la tradizione culinaria marchigiana viene celebrata con passione e dedizione. L’atmosfera accogliente e il calore del focolare acceso creano un ambiente ideale per gustare piatti che raccontano la storia di un territorio ricco di sapori.

Specialità locali da non perdere

Il menù di Silvana è un viaggio attraverso i sapori tipici delle Marche. Tra le specialità spiccano il prosciutto di Carpegna D.O.C. e il crostolo, una deliziosa piadina arricchita con uova, perfetta per iniziare ogni pasto. I primi piatti sono un trionfo di gusto: i cappellacci al tartufo nero e gli agnolotti verdi con fonduta di fossa sono solo alcune delle proposte che deliziano il palato. Ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e di alta qualità, provenienti da produttori locali, per garantire un’esperienza autentica e genuina.

Un’esperienza culinaria completa

Per i secondi, il ristorante offre piatti succulenti come il galletto alla griglia e l’agnello al forno, preparati secondo le ricette tradizionali marchigiane. I prezzi sono accessibili, con un costo che varia da 20 a 30 euro circa, rendendo Silvana una scelta ideale per chi desidera gustare la cucina locale senza rinunciare alla qualità. La combinazione di un servizio attento e un’atmosfera familiare rende ogni visita un’esperienza memorabile.

Visita Silvana e scopri la tradizione marchigiana

Se sei in cerca di un luogo dove assaporare la vera cucina marchigiana, non puoi perderti il ristorante Silvana, situato in via Falconieri a Carpegna. Con il suo impegno per la tradizione e la qualità, Silvana rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola. Prenota il tuo tavolo e preparati a un viaggio culinario che stimolerà i tuoi sensi e ti farà innamorare dei sapori delle Marche.