AMPI porta a Milano 16 dolci tradizionali per un evento solidale

Milano si prepara a ospitare un evento unico dedicato alla pasticceria tradizionale italiana. L’AMPI Accademia Maestri Pasticceri Italiani ha organizzato Dolce Italia una manifestazione che unisce la promozione della cultura dolciaria alla solidarietà.

L’iniziativa, in programma per il 4 ottobre 2026 in via dei Mercanti all’angolo con piazza Duomo vedrà la partecipazione di oltre 60 Maestri Pasticceri che proporranno 16 Dolci regionali in formato monoporzione.

L’intero ricavato sarà devoluto a EMERGENCY l’associazione fondata da Gino Strada per finanziare i progetti pediatrici.

Un viaggio attraverso i dolci d’Italia

Dal Tiramisù al Cannolo dalla Delizia al Limone alla Zuppa Inglese i visitatori potranno degustare alcune delle specialità più rappresentative della pasticceria italiana. Ogni dolce sarà disponibile a un prezzo calmierato, acquistabile tramite un token da 5 euro venduto dai volontari di Emergency.

Oltre alla degustazione, i partecipanti potranno assistere a degustazioni guidate gratuite nella loggia di Palazzo dei Giureconsulti. Questi incontri, prenotabili online, offriranno l’opportunità di approfondire le caratteristiche e le origini dei dolci proposti.

La pasticceria come forma di cultura

L’evento si inserisce nel contesto del 30° Simposio Pubblico dell’Accademia e segue la proclamazione UNESCO della cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Il presidente dell’AMPI, Salvatore De Riso ha dichiarato: “È nostro dovere diffondere e fare conoscere la nostra pasticceria tradizionale. Perché è, a tutti gli effetti, una forma di cultura importante che va valorizzata e tramandata ancora di più dopo la proclamazione Unesco. Ma non c’è vera dolcezza senza condivisione.”

I Maestri Pasticceri saranno presenti dalle 10.00 alle 17.00 su cinque truck personalizzati dove prepareranno e proporranno le loro creazioni. Inoltre, racconteranno il rapporto tra pasticceria e territorio, elemento centrale della cultura gastronomica italiana.

Il Summit della pasticceria 2026

Il programma proseguirà il 5 ottobre con il Summit della pasticceria 2026 intitolato “Guidare il cambiamento. Metodi, mercati e nuove sfide dell’alta pasticceria“. L’incontro, organizzato da AMPI, sarà dedicato agli operatori del settore.

Oltre 200 professionisti del comparto parteciperanno a 14 tavoli operativi ciascuno dedicato a un tema di attualità. Tra gli argomenti trattati: il free form e rich in il passaggio generazionale il welfare aziendale e l’industrializzazione dei processi.

Una delle novità di quest’anno è il coinvolgimento diretto del Gruppo AMPI Giovani e l’avvio del tavolo di lavoro permanente “La pasticceria da e per la Gen Z“. Questo progetto analizzerà la percezione e i desideri dei consumatori e dei lavoratori del futuro.