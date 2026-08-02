Ricette con pesche: dessert estivi per ogni occasione

Le pesche sono il frutto perfetto per preparare dessert estivi. Scopri ricette facili e veloci per bicchierini, torte e dolci al cucchiaio.

Le pesche, con il loro profumo intenso e la polpa succosa sono il frutto simbolo dell’estate. Perfette per preparare dessert freschi e golosi, si prestano a numerose ricette, dalle torte ai dolci al cucchiaio.

Queste proposte valorizzano la dolcezza naturale delle pesche e la loro consistenza morbida offrendo idee semplici da servire a merenda o come dessert, quando si desidera qualcosa di leggero e fruttato.

Bicchierini freddi di pesche al Dolcetto

Un dessert al cucchiaio facile e veloce, perfetto per una cena speciale. Le pesche gialle, unite a limone e gelatina, creano una consistenza morbida e fresca. Il vino Dolcetto incontra la dolcezza del frutto, mentre la menta aggiunge un accente aromatico fresco.

Consiglio furbo: prova ad aromatizzare il vino con cannella e chiodi di garofano per un tocco in più.

Pesche ripiene al forno

Un dessert di frutta cotta dove le pesche gialle racchiudono un ripieno di amaretti e cioccolato fondente. La polpa resta morbida, mentre il cuore è intenso e goloso.

Consiglio furbo: accompagnale con una pallina di gelato alla crema o della panna montata per un tocco di freschezza.

Strudel estivo di pesche

Un dolce morbido e fruttato con le noci pecan che aggiungono una nota croccante. Il pangrattato assorbe tutto il succo delle pesche rilasciato in cottura, ottenendo la giusta umidità.

Profumato al limone e alla vaniglia è ideale da gustare con una pallina di gelato alla panna.

Consiglio furbo: puoi conservarlo in frigorifero per un paio di giorni e, se vuoi, sostituire le noci pecan con la stessa dose di mandorlenocciole o noci.

Torta in padella alle pesche

Una torta facile e veloce da realizzare, preparata con pesche, yogurt alla frutta e un impasto soffice arricchito da uova e olio di semi. La consistenza è morbida e umida, ideale come merenda estiva genuina e sfiziosa.

Consiglio furbo: puoi conservarla sotto una campana di vetro per 2-3 giorni.