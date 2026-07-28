Andrea Bruzzechesse, lo chef italiano trovato agonizzante a Las Palmas

Andrea Bruzzechesse, chef italiano di 59 anni, è morto a Tenerife dopo un malore. Un'amica lo ha trovato agonizzante nella sua casa a Las Palmas.

Un dramma improvviso ha colpito la comunità italiana alle Canarie. Andrea Bruzzechesse, un chef di 59 anni originario di San Severino Marche, è deceduto a Tenerife dopo essere stato colto da un grave malore nella sua abitazione a Las Palmas, sull’isola di Gran Canaria.

La notizia della sua scomparsa ha scosso amici e colleghi, che lo ricordano come un uomo umile, disponibile e gioviale. Bruzzechesse, che viveva da solo, lavorava come chef nel capoluogo di Gran Canaria e non aveva figli.

La scoperta e i soccorsi

La settimana scorsa, Bruzzechesse non si era presentato al lavoro per diversi giorni. Una collega, preoccupata per la sua assenza ingiustificata, si è recata presso la sua abitazione. Dopo aver trovato la porta chiusa, è riuscita ad entrare e ha scoperto il collega a terra, in condizioni critiche ma ancora cosciente.

Immediatamente, la donna ha chiamato i soccorsi. I sanitari sono intervenuti tempestivamente, stabilizzando il 59enne prima di trasportarlo in elicottero all’ospedale di Santa Cruz de Tenerife. Nonostante i tentativi dei medici, Bruzzechesse è deceduto nella giornata di domenica 26 luglio.

I ricordi degli amici

Andrea Eugeni, un amico e concittadino di Bruzzechesse che vive da anni alle Canarie, lo ha ricordato con affetto: “Era un uomo umile, disponibile, dal carattere gioviale, amico di tutti. Tempo fa aveva avuto un serio problema di salute da cui si era ristabilito dopo le cure in Norvegia. Da diversi anni ormai, dopo l’esperienza negli Stati Uniti, viveva nelle Canarie.”

Enzo Verdini, un ex collega di Bruzzechesse, ha aggiunto: “Ho lavorato insieme ad Andrea in diversi locali della provincia di Macerata. Era una persona gioviale, solare e dotato di un fisico possente. Tanto che per un periodo era stato anche un addetto alla sicurezza in alcuni locali della costa. Amava pure le arti marziali e i motori. Faceva parte di un club di fuoristrada e, oltre alle quattro ruote, amava le Harley Davidson.”

La passione per la cucina e i motori

Bruzzechesse era noto non solo per la sua abilità in cucina, ma anche per la sua passione per i motori e le arti marziali. Amava partecipare a gare di fuoristrada e possedeva una Harley Davidson, simbolo della sua libertà e del suo spirito avventuroso.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità italiana alle Canarie, dove era molto apprezzato per la sua professionalità e il suo carattere amabile. I familiari di Bruzzechesse, tra cui suo fratello Tommaso, sua sorella Roberta e il nipote Marco, sono in attesa di raggiungere Tenerife per i funerali, la cui data non è ancora stata fissata.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati ai familiari dell’uomo, che non era sposato e non aveva figli. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Andrea Bruzzechesse era molto apprezzato nel suo lavoro e anche alle Canarie aveva conquistato la clientela con i suoi piatti prelibati.