Un nuovo punto di riferimento per la spesa a Lazzate

Il 5 marzo segna una data importante per i residenti di Lazzate e dei comuni limitrofi, con l’apertura del nuovo supermercato Tigros in via Monte Bianco, 35. Questo è il settantottesimo punto vendita della catena varesina e il primo nella provincia di Monza e della Brianza. Con un’offerta che si evolve in base alle esigenze dei consumatori, Tigros si propone di essere un punto di riferimento per chi cerca qualità e convenienza.

Un assortimento ricco e variegato

All’interno del nuovo supermercato, i clienti possono trovare una selezione di oltre 3.000 referenze, che spaziano dai freschi ai prodotti confezionati. I reparti ortofrutta, panetteria, macelleria, gastronomia e pescheria sono stati progettati per offrire solo il meglio, con prodotti freschi e di alta qualità disponibili tutto l’anno, senza la necessità di attendere sconti o promozioni. Questo approccio garantisce ai clienti un’esperienza di acquisto sempre soddisfacente e conveniente.

Servizi innovativi per una spesa moderna

Il nuovo supermercato non si limita a offrire prodotti di qualità, ma introduce anche servizi innovativi per semplificare l’esperienza di acquisto. Tra questi, la possibilità di pagare le bollette e utilizzare buoni pasto, sia cartacei che elettronici. Inoltre, i clienti possono approfittare dello SCONTRINO DIGITALE, un servizio che consente di ricevere lo scontrino fiscale direttamente via email, contribuendo a un approccio più sostenibile e veloce.

Tigros Drive e Tigros @Casa: la spesa a portata di clic

Dal 12 marzo, il supermercato di Lazzate attiverà anche il servizio Tigros Drive, che permette di fare la spesa online e ritirarla direttamente nel punto vendita, senza costi aggiuntivi. Questo servizio è stato progettato per rispondere alle esigenze di chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole rinunciare alla qualità. Inoltre, il servizio Tigros @Casa offre la comodità di ricevere la spesa direttamente a domicilio, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più semplice e accessibile.

Un’azienda con una lunga storia di qualità

Tigros S.p.A. è un’azienda varesina fondata nel 1979, con una presenza consolidata in diverse province italiane. Da oltre 40 anni, l’azienda si impegna a selezionare e proporre nuovi prodotti e servizi, mantenendo sempre un occhio attento alle esigenze dei consumatori. Con l’introduzione di servizi come Tigros Drive e Tigros @Casa, la catena dimostra di essere all’avanguardia nel settore della grande distribuzione, rispondendo alle nuove dinamiche di acquisto.