Autolisi nel vino: l’onda stilistica che divide gli appassionati

Un viaggio alla scoperta dell'autolisi, il processo che sta rivoluzionando i vini bianchi francesi, tra innovazione e il rischio di perdere l'unicità dei territori

Un pranzo tra amici francesi è stato il punto di partenza per una riflessione che sta animando il mondo del vino: hai notato che i bianchi qui cominciano ad assomigliarsi un po’ troppo? Aromi di nocciola, fiammifero appena acceso, brioche e sesamo tostato, spesso accompagnati da una grande verticalità.

Questi profili aromatici stanno diventando sempre più comuni, ma sono davvero ciò che i consumatori cercano?

Negli ultimi anni, l’autolisi, un fenomeno che fino a poco tempo fa era considerato un dettaglio tecnico, è diventata una firma stilistica riconosciuta e desiderata. Non solo tra i produttori, ma anche tra sommelier, giornalisti e appassionati. La domanda tu aimes l’autolyse? è ormai comune in enoteche e ristoranti, segno di una sensibilità sempre più diffusa.

Cos’è l’autolisi e perché è così apprezzata

L’autolisi è il processo di degradazione dei lieviti dopo la fermentazione, che con il tempo rilasciano composti particolari capaci di modificare profondamente la consistenza e il profilo aromatico del vino. Questo fenomeno arricchisce il vino di sostanze che molti appassionati associano oggi ai vini più ricercati. Tuttavia, non tutti i vini affinati a lungo sulle fecce sviluppano lo stesso profilo aromatico, né ogni affinamento sur lie produce note autolitiche evidenti.

Negli ultimi vent’anni, molti giovani vignaioli francesi hanno condiviso percorsi formativi simili, influenzandosi a vicenda. Regioni come lo Jura sono diventate punti di riferimento per i nuovi produttori, dove hanno appreso l’importanza di affinamenti lunghi sulle fecce, riduzione controllata e ricerca della complessità attraverso il tempo piuttosto che attraverso il legno. Questa sensibilità si è poi diffusa in altre regioni come la Loira la Borgogna la Champagne e oltre, influenzando direttamente o indirettamente vignaioli in tutta Europa.

I produttori che hanno adottato l’autolisi

L’obiettivo di questi produttori è ottenere maggiore profondità e complessità senza ricorrere a estrazioni eccessive o a un uso invasivo del legno. Tra i produttori che hanno adottato con successo questa tecnica ci sono Richard LeroyLajibeBatardiereLabetGanevat e Chavost. Anche bottiglie recenti come il Bourgogne aligotè di Denogent il Mâcon Village di Maison Valette e una cuvée introvabile di Tessa Laroche mostrano come l’autolisi possa arricchire il vino di note complesse e affascinanti.

Il rischio dell’omologazione

Tuttavia, quando il carattere autolitico diventa il tratto più evidente del vino, quanto spazio rimane per il vitigno, per l’annata e per il terroir? Questo è il dubbio che solleva oggi il fenomeno. Quando il linguaggio aromatico sembra sempre più simile, quanto riconosciamo ancora uno chenin della Loira o uno chardonnay della Côte d’Or?

Uno degli intervistati parla apertamente di maschera organolettica un’espressione forte che coglie un punto reale. Ogni tecnica può essere uno strumento di espressione, ma quando si trasforma in moda, rischia di produrre imitazioni. Negli anni Novanta era il legno nuovo, in altri contesti è stata la macerazione carbonica. Oggi potrebbe essere l’autolisi.

Questo non significa che l’autolisi sia un difetto. Al contrario, quando ben integrata, aggiunge complessità, profondità e capacità evolutiva. Tuttavia, persino i produttori più convinti riconoscono che, se troppo pronunciata, può finire per cancellare proprio ciò che dovrebbe valorizzare. Il rischio non è che ci siano troppi vini stile autolyse, ma che si finisca per cercare dappertutto lo stesso sapore.