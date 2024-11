Avete degli avanzi di formaggio? Non gettateli via! Scoprite le ricette per cucinare quello che resta!

Il formaggio è uno dei cibi che si hanno sempre nel frigorifero specie se ne si è amanti. Può capitare dunque di trovarsi degli avanzi, in questo caso cosa fare? Scopri alcune ricette per cucinare con gli avanzi di formaggio.

Cosa cucinare con gli avanzi di formaggio? Ricette facili

Se siete amanti del formaggio e vi siete trovati almeno una volta con gli avanzi ecco alcune ricette per riciclare il formaggio di ogni tipo, gruviera, emmentaler, fontina, asiago, caprino, provola…

Crema di formaggi

Per preparare una buona crema ai formaggi meglio riciclare gli avanzi dei formaggi a pasta molle tagliati a cubetti. In alternativa potete utilizzare anche parmigiano o pecorino stagionato ma meglio se grattugiati. Fate sciogliere una noce di burro con del latte in un pentolino a fiamma bassa. Aggiungete i formaggi e continuate a mescolare finche i formaggi saranno sciolti.

Continuate a mescolare per evitare che si formino grumi. La temperatura ideale è intorno ai 50°/55°, sopra a questa temperatura i grassi cominciano a separarsi e le proteine tendono a rapprendersi formando grumi.

Formaggio fritto

Avanzi di formaggio pecorino in frigo? Stagionato, fresco o semistagionato va bene tutto. Ecco la ricetta del formaggio fritto. Preparate una pastella con uova, farina, sale e acqua quanto basta per raggiungere la giusta consistenza. Tagliate il formaggio dello spessore di 1/2 centimetri. Tuffatelo nella pastella e friggetelo per pochi minuti. Servite ben caldo e godetevi la croccantezza e il formaggio filante.

Pane e formaggio al forno

Ricetta semplicissima e gustosa. Partite dal pane: bianco, nero, con i semi largo alla fantasia. Disponete sul pane i vostri formaggi. Arricchite secondo i vostri gusti con delle verdure, frutta secca o spezie.

Infornate il tutto e otterrete un risultato sorprendente. Meglio se utilizzate formaggi di diverse tipologie e con verdure e spezie.

Crostata ai formaggi

Ecco un piatto dove si possono far convergere gli avanzi di tutti i formaggi, anche i più stagionati. Lessare le patate in acqua salata, se si ha tempo con la buccia, altrimenti sbucciate e tagliate a pezzi. Nel frattempo, tagliare i formaggi a dadini e sminuzzare il prosciutto.

Scolare le patate, nel caso sbucciarle e trasferirle in una ciotola. Schiacciarle grossolanamente con una forchetta, aggiungere prima i formaggi, mescolando bene, poi il prosciutto sminuzzato e infine l’uovo. Amalgamare bene e regolare di sale.

Trasferire in uno stampo da forno ben imburrato, spolverare con il restante Parmigiano grattugiato, e passare in forno caldo a 180° per circa tre quarti d’ora, controllando dopo 30 -35 minuti. Per una preparazione più completa e raffinata, avvolgere l’impasto in una base di pasta brisée.