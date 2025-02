Introduzione ai baci napoletani

I baci napoletani sono una specialità della cucina partenopea, perfetti per rendere speciale una cena romantica. Questi bocconcini salati, farciti con salumi e formaggi, sono ideali per sorprendere il tuo partner in un’occasione speciale come San Valentino. Prepararli è più semplice di quanto si possa pensare e il risultato è un’esplosione di sapori che conquisterà anche i palati più esigenti.

Ingredienti necessari

Per realizzare i baci napoletani, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di farina 00

300 ml di acqua tiepida

25 g di lievito di birra

100 ml di olio extravergine d’oliva

200 g di salumi assortiti (prosciutto, salame, mortadella)

200 g di formaggio (mozzarella o provola)

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione dei baci napoletani

Iniziamo con la preparazione dell’impasto. In una ciotola, sciogli il lievito di birra nell’acqua tiepida e aggiungi un pizzico di sale. In un’altra ciotola, setaccia la farina e crea una fontana al centro. Versa l’acqua con il lievito e inizia a impastare. Aggiungi l’olio extravergine d’oliva e continua a lavorare l’impasto fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Copri la ciotola con un canovaccio e lascia lievitare per circa un’ora, fino a quando l’impasto raddoppia di volume.

Una volta lievitato, stendi l’impasto su una superficie infarinata e ricava dei dischi di circa 10 cm di diametro. Al centro di ogni disco, metti un cucchiaio di salumi e formaggio. Richiudi i dischi formando delle palline e disponile su una teglia rivestita di carta da forno. Lascia lievitare nuovamente per 30 minuti.

Cottura e presentazione

Preriscalda il forno a 180°C. Cuoci i baci napoletani per circa 20-25 minuti, fino a quando non saranno dorati. Una volta sfornati, lasciali raffreddare leggermente prima di servirli. Puoi accompagnarli con salse a piacere o con un buon vino rosso per esaltare ulteriormente i sapori. Questi bocconcini salati sono perfetti per un aperitivo o come antipasto durante una cena romantica.