Il Comune di Bergamo ha sospeso la vendita di alimenti in un market etnico di via Quarenghi. Pesano un reparto macelleria abusivo, centinaia di chili di prodotti senza tracciabilità e un preposto risultato fittizio nella Scia.

Il Comune di Bergamo ha sospeso l’attività nel settore alimentare di un market etnico di via Quarenghi. Il negozio non può più vendere alcun prodotto alimentare. A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri del Nucleo Tutela Agroalimentare, con i militari di Bergamo e il personale sanitario dell’Ats. Lo stop arriva dopo una serie di gravi irregolarità: un reparto macelleria abusivo, sporcizia diffusa, centinaia di chili di alimenti senza tracciabilità e un preposto che, dagli accertamenti, sarebbe risultato solo un nome sulla carta.

La misura conclude un percorso iniziato con un controllo straordinario sulla sicurezza alimentare del 10 novembre. A quel primo intervento sono seguite ulteriori verifiche dei carabinieri. Il Comune ha deciso la sospensione sulla base della loro proposta formale.

Il controllo del 10 novembre: macelleria abusiva e merce senza origine

Durante l’operazione straordinaria di inizio novembre gli ispettori hanno trovato all’interno del negozio un reparto macelleria completamente abusivo. In pratica il market lavorava e vendeva carne senza le autorizzazioni previste.

Accanto a questo, i controlli hanno documentato condizioni di sporcizia diffuse nei locali. Hanno inoltre individuato centinaia di chili di prodotti alimentari privi della necessaria tracciabilità.

La tracciabilità è uno dei pilastri della sicurezza alimentare. Senza documenti che indichino da dove arriva un prodotto e attraverso quali passaggi è stato commercializzato, non si può risalire ai fornitori. Diventa difficile anche verificare le condizioni di conservazione lungo la filiera e, in caso di problemi sanitari, ritirare tempestivamente la merce dal mercato.

Il preposto fittizio indicato nella Scia

Le verifiche successive al controllo hanno aggiunto un elemento che ha pesato in modo decisivo sul provvedimento. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, il preposto indicato nella Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) sarebbe stato una figura fittizia, senza alcun legame reale con la gestione del negozio.

La Scia è la dichiarazione con cui un’attività commerciale comunica all’amministrazione l’avvio dell’esercizio. Nel commercio alimentare deve indicare chi possiede i requisiti professionali richiesti per vendere cibo. Se la persona dichiarata non ha nulla a che fare con l’attività, viene meno la garanzia che quei requisiti siano davvero presenti in negozio.

Gli accertamenti sono arrivati proprio a questa conclusione: l’assenza di un preposto effettivo farebbe cadere i requisiti professionali obbligatori per la vendita di prodotti alimentari. Su questo elemento, sommato alle irregolarità igienico-sanitarie già rilevate, si è basata la proposta di sospensione.

Dalla proposta dei carabinieri al provvedimento del Comune

A chiedere formalmente la sospensione sono stati i carabinieri per la Tutela Agroalimentare. Il Comune di Bergamo ha accolto la proposta e ha disposto lo stop dell’intero settore alimentare dell’esercizio. I militari hanno poi notificato ed eseguito il provvedimento direttamente sul posto.

Il caso mostra come lavorano insieme i diversi soggetti coinvolti nei controlli sulla filiera. I reparti specializzati dell’Arma accertano le irregolarità. L’Ats valuta gli aspetti sanitari. L’amministrazione comunale adotta le misure sull’attività commerciale.

Il provvedimento riguarda in modo specifico il comparto alimentare: è questo il settore in cui il negozio non può più operare. Per i consumatori resta un’indicazione utile anche oltre questo caso. Etichette mancanti o incomplete, carne venduta al banco in locali non adeguati o scarsa pulizia degli ambienti sono segnali da non sottovalutare. In presenza di dubbi, si possono segnalare all’Ats o alle forze dell’ordine competenti in materia agroalimentare.