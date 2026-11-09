Le guide gastronomiche accendono i riflettori su Senigallia, le stelle Michelin e i nuovi Bib Gourmand, dimostrando che la buona cucina è un volano economico per le Marche.

Le guide gastronomiche hanno assunto un ruolo centrale nella definizione del turismo contemporaneo: non più solo meta di paesaggi o monumenti, ma vero e proprio motore di indotto stellato. In Italia, la recente indagine dello studio “Taste Tourism” ha quantificato questo fenomeno, attribuendo quasi 500 milioni di euro all’impatto delle stelle Michelin su tutta la catena produttiva, dagli alberghi alle attività di supporto.

Nel cuore delle Marche, la situazione si fa ancora più interessante. I dati regionali mostrano una spesa complessiva di 720 milioni di euro in ristorazione turistica, di cui 243 milioni rappresentano valore aggiunto. Otto comuni marchigiani compaiono nella classifica nazionale dei primi 100 per indotto stellato, con Urbino, Pesaro, San Benedetto del Tronto e, soprattutto, Senigallia al vertice.

Il valore economico delle guide gastronomiche nelle Marche

Il risultato di 243 milioni di euro di valore aggiunto nasce da una sinergia tra ristoranti stellati, strutture ricettive, attività artigianali e servizi locali. Il calcolo include la spesa media degli ospiti, la durata del soggiorno e l’effetto moltiplicatore generato da un’offerta di alta qualità. In pratica, una stella spinge il viaggiatore a prolungare la visita, a scegliere hotel più costosi e a spendere di più nei negozi del territorio.

Dati di spesa e distribuzione geografica

Tra i 23 miliardi di euro di spesa turistica nazionale in ristorazione, la metà è responsabile del pil legato al turismo. Le Marche, con i suoi 720 milioni di euro, rappresentano un segmento significativo: il 247 % del valore aggiunto rispetto alla media nazionale. Il comune di Senigallia supera i 20 milioni di euro, una cifra che supera di gran lunga l’apporto di molte località balneari più note.

Senigallia: modello di successo per l’indotto stellato

Il caso di Senigallia è emblematico. Il sindaco Massimo Olivetti ha trasformato la tradizione della scuola alberghiera locale in una strategia di sviluppo territoriale. La presenza di chef di fama – come il tre-stelle Mauro Uliassi, il due-stelle Moreno Cedroni, il celebre gelataio Brunelli e la panettiera Francesca Casci Ceccacci – ha creato un ecosistema in cui la eccellenza gastronomica si sposa con l’offerta turistica più ampia.

Strategie comunali e imprenditoriali

Le politiche comunali hanno puntato su incentivi fiscali, la riqualificazione di spazi esterni e il sostegno a filiere corte. Il risultato: più di un milione di presenze turistiche annuali, con un pubblico più disposto a spendere per qualità e coerenza. Il direttore di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco, sottolinea che ogni riconoscimento ufficiale – Stellato o Bib Gourmand – amplifica la visibilità del territorio e rende la cucina un “acceleratore” dell’intera offerta economica.

Bib Gourmand 2027: i 37 nuovi ingressi e la loro ripartizione regionale

Il 12 novembre, la 72ª edizione della Guida Michelin ha presentato i 37 nuovi ristoranti premiati con il segno Bib Gourmand. Questo riconoscimento celebra locali che uniscono qualità della cucina e rapporto qualità-prezzo eccellente. Con 276 insegne Bib Gourmand in tutta Italia, le nuove aggiunte rafforzano la diversità del panorama gastronomico nazionale.

Le regioni più rappresentate sono l’Emilia-Romagna (39 ristoranti) e il Piemonte (36). Al Nord, troviamo nomi come “Ciccio Bistrot” a Tortona, “Olio Fishbar” a Saronno e le due novità genovesi “Il Michelaccio” e “Toe Drûe”. Nel Centro, la Lombardia aggiunge “Olio Fishbar”, mentre nel Lazio la novità più numerosa è costituita da otto ristoranti, tra cui “Mamma Orso” a Roma e “Elementi” a Latina.

Il Sud e le isole non sono da meno: il Napoli aggiunge “Luminist Cafè Bistrot”, la Sicilia riconosce “Osteria Mercede” a Palermo e “Trattoria da Pina di Maniaci” sull’isola di Vulcano, mentre la Sardegna porta in lista “Abbamele Osteria” a Mamoiada e “Origini” a Narcao. Ogni nuovo ingresso dimostra come la buona cucina possa esistere anche in contesti lontani dalle grandi città, sostenendo l’economia locale con un’offerta accessibile.

La combinazione di stelle Michelin e Bib Gourmand sta generando un vero “effetto moltiplicatore” per le Marche e per l’Italia intera. Il messaggio è chiaro: investire nella qualità gastronomica non è solo una questione di prestigio, ma una leva concreta per la crescita economica e per la promozione di territori interi.