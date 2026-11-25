Biscotti friabili con farina d'avena integrale e gocce di cioccolato fondente: dosi, tempi, la variante con noci pecan e cannella e come conservarli croccanti.

I biscotti avena e cioccolato finiscono presto nella rotazione fissa della dispensa: costano poco, si preparano in meno di un’ora e restano croccanti a lungo in una scatola di latta o in un contenitore ermetico. Ve li racconto come li preparo io, con qualche variante da provare.

L’impasto sabbiato con farina d’avena integrale

La base è una frolla sabbiata classica. Si strofina il burro morbido a cubetti nella farina con la punta delle dita, fino a ottenere una consistenza briciolosa, e solo dopo si aggiungono l’uovo e lo zucchero. Questa tecnica, comune a tutte le frolle, dà la friabilità tipica del biscotto.

Le farine sono due: 50 g di farina 00 e 200 g di farina d’avena integrale. L’avena regala una superficie liscia e un po’ rugosa, una nota di cereale tostato nel retrogusto e, grazie alle fibre, una sazietà maggiore rispetto ai biscotti di sola farina bianca.

Le gocce di cioccolato fondente entrano per ultime, lavorate direttamente sul piano, così si distribuiscono bene senza scaldare troppo l’impasto.

Riposo, stesura e cottura a 180°C

Il riposo in frigo di 30 minuti, con l’impasto avvolto nella pellicola, non va saltato. Il burro si solidifica di nuovo, l’impasto si stende facilmente con il mattarello e i biscotti non si allargano in forno.

Stendete l’impasto a circa 5 mm di spessore. Ritagliate i biscotti con le formine che preferite. Cuocete a 180°C per circa 15 minuti.

Sfornateli quando sono dorati sui bordi ma ancora leggermente morbidi al centro: induriscono del tutto raffreddandosi. Se volete una versione senza burro, usate una quantità leggermente inferiore di olio di semi di girasole, che non altera il sapore e mantiene una buona friabilità.

Con cosa abbinarli

Sono ottimi a colazione inzuppati nel latte freddo o nel tè, a merenda o a fine pasto con un caffè espresso. Un tè Darjeeling o Earl Grey esalta le note di cereale dell’avena e bilancia la dolcezza del cioccolato. Se preferite il freddo, un bicchiere di latte di avena crea una bella continuità di gusto con l’impasto.

Variante con noci pecan e cannella

Per una versione più ricca, aggiungete 50 g di noci pecan tritate grossolanamente e un cucchiaino raso di cannella in polvere. Le pecan portano una nota burrosa e leggermente caramellata che sta bene con il cioccolato fondente, mentre la cannella dà calore aromatico.

Le noci si uniscono alle gocce di cioccolato sul piano di lavoro, con movimenti leggeri per non scaldare l’impasto. La cannella va mescolata alle farine all’inizio, così si distribuisce in modo omogeneo. In alternativa alle pecan vanno bene mandorle a lamelle tostate o noci comuni tritate.

I passaggi restano identici: sabbiatura, uovo, zucchero e sale, noci e gocce, 30 minuti in frigo, stesura e cottura a 180°C per circa 15 minuti.

Per un abbinamento invernale servite la variante speziata con un tè chai o una cioccolata calda densa: esaltano la cannella e le note tostate delle noci.