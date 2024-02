Come conservare i fichi secchi: 3 idee semplici, efficaci e sfiziose per conservarli a lungo in dispensa e poterli consumare durante tutto l’inverno.

Come preparare in casa la deliziosa torta con savoiardi sbriciolati: un dessert farcito con una morbida crema di mascarpone, panna e caffè.

La pasticceria è una tradizione antica in Sicilia e se siete in visita a Palermo, non potete non assaggiare i suoi dolci tipici: vediamo i 10 migliori.