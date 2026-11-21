Pronta in poco tempo e senza accendere il forno: ecco come preparare la cheesecake in monoporzioni.

Quando arrivano ospiti all’improvviso e il tempo per il dessert è poco, la cheesecake al bicchiere con crema all’arancia è una soluzione rapida e scenografica. Si prepara senza accendere il forno, riprendendo l’idea della cheesecake senza cottura, ma viene servita in monoporzioni. Per la copertura serve una crema all’arancia di buona qualità, che dà al dolce la sua freschezza.

Chi preferisce le note agrumate può provare anche la cheesecake al limone, mentre per un’alternativa al cacao ci sono i bicchierini ciocco-arancia, con una ricca crema al cioccolato e arancia. Le preparazioni a strati servite nei bicchieri sono chiamate verrine, termine di origine francese, nate per gli antipasti salati e poi passate alla pasticceria.

Ingredienti e attrezzi per quattro bicchieri

La ricetta è pensata per 4 persone e richiede 200 gr di biscotti secchi, preferibilmente Digestive, 80 gr di burro fuso, 250 gr di formaggio spalmabile, 250 gr di mascarpone e 50 gr di zucchero a velo. Servono anche la crema all’arancia e le scorzette di arancia, fresche o candite, in quantità a piacere. Per lavorare servono quattro bicchieri, una ciotola capiente, un tritatutto, fruste elettriche e una sac à poche.

Montaggio della base e della crema

I biscotti vanno tritati finemente con il tritatutto e uniti al burro fuso, sciolto a fuoco dolce o al microonde, fino a ottenere una consistenza simile a quella della sabbia bagnata. Il composto si distribuisce sul fondo dei bicchieri, pressandolo con il dorso di un cucchiaio, poi si mette in frigorifero per 15 minuti a rassodare.

Nel frattempo si lavorano con le fruste il formaggio spalmabile, il mascarpone e lo zucchero a velo per un paio di minuti, fino a ottenere una crema chiara, liscia e senza grumi. Se la crema è montata troppo a lungo, risulta troppo liquida. Estratti i bicchieri, si stende uno strato abbondante di crema ai formaggi, usando la sac à poche per non sporcare i bordi, poi si aggiunge la crema all’arancia. Dopo almeno un paio d’ore in frigorifero, il dolce si decora con qualche ricciolo di scorza d’arancia poco prima di servire.

Varianti e conservazione

Per una versione senza glutine si usano biscotti secchi certificati senza glutine. Per una versione senza lattosio si sostituiscono burro, mascarpone e formaggio spalmabile con alternative delattosate o vegetali. Per una farcitura più leggera si può sostituire il mascarpone con ricotta vaccina fresca ben sgocciolata. Per i bambini che non amano l’arancia, lo strato finale può essere una ganache al cioccolato al latte o una coulis di fragole fresche. Ai biscotti tritati si può aggiungere un pizzico di cannella in polvere o di zenzero.

Il dolce va conservato in frigorifero per un massimo di 2-3 giorni, con ogni bicchiere sigillato con pellicola trasparente. Il congelamento è sconsigliato, perché rovina la struttura del mascarpone e del formaggio. Se avanza crema ai formaggi, può essere conservata in frigorifero e usata il giorno dopo per farcire piccoli bignè o accompagnare fette di plumcake.