Il loro profumo alla vaniglia vi conquisterà appena sfornati: ecco come preparare i deliziosi biscotti al burro senza uova e lievito.

Avete voglia di dolcetti friabili e profumati da gustare a colazione, magari con una tazza di caffellatte o un tè caldo? I biscotti al burro senza uova e lievito sono la scelta ideale per deliziare grandi e piccoli: profumano di vaniglia, hanno un gusto tradizionale e sono più leggeri dei classici frollini. Naturalmente potete divertirvi a crearli della forma che preferite e, per un tocco di golosità in più, guarnirli con una glassa al cioccolato fondente.

Biscotti al burro senza uova e lievito

Se siete allergici alle uova, questa è la ricetta che fa al caso vostro. Potete prepararne in grande quantità e farne scorta per tutta la settimana: si conservano benissimo, come appena sfornati, all’interno di una scatola il latta.

Ingredienti

500 g di farina 00;

350 g di burro morbido;

180 g di zucchero;

1 cucchiaino di estratto di lievito;

un pizzico di sale.

Procedimento