Scoprite la ricetta facile e veloce per fare i biscotti proteici in casa: ecco ingredienti, procedimento e trucchetti!

Se segui un regime alimentare sano oppure non vuoi ingrassare i biscotti proteici sono l’ideale! Scopri allora come fare la ricetta in casa, facile e gustosa.

Ricetta dei biscotti proteici: come farli in casa?

Per una dieta ricca di proteine e sana ma anche per non prendere chili di troppo i biscotti proteici sono lo spuntino ideale e anche una colazione più gustosa e sana. Ma sai come si possono preparare in casa, che sono ancora più salutari, rispetto a quelli già confezionati? Ecco la ricetta facile vegana.

Ingredienti per 10 biscotti

200 ml di latte di riso;

100 g di fiocchi di avena piccoli;

50 g di proteine in polvere vegane al gusto di vaniglia;

50 g di farina di cocco;

15 g di zucchero di canna;

2 cucchiai di gocce di cioccolato fondente.

Procedimento

Inizia a tritare i fiocchi di avena con il tritatutto per ottenere un composto molto fine. Trasferiscilo in una ciotola e aggiungete la farina di cocco, lo zucchero e le proteine in polvere. Versa il latte a filo e mescola poi per far amalgamare il composto.

Aiutandoti con due cucchiai prelevate il composto poco alla volta e mettetelo in una teglia ricoperta di carta forno. Fai cuocere i biscotti in forno caldo a 180°C in modalità statica, per circa 15 minuti. Infine li sforni e li lasci a raffreddare su una griglia prima di mangiarli, saranno gustosissimi e sani.

Ricetta dei biscotti proteici con gli albumi

L’albume è la parte più proteica dell’uovo e la ricetta di questi biscotti ricchi di albumi è assolutamente da provare se segui un regime alimentare con un alto apporto di proteine.

Ingredienti per 10 biscotti

100 g di albumi;

80 g di farina di avena;

80 g di farina di mandorle;

80 g di zucchero di canna;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia;

1 presa di sale.

Procedimento

Versate gli albumi in una ciotola, aggiungete il sale e con uno sbattitore elettrico montateli a neve ben ferma. Aggiungete lo zucchero e mescolate delicatamente con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Unite infine le farine e l’estratto di vaniglia.

Quando il composto sarà ben amalgamato disponetelo in piccoli mucchi distanziati tra loro, all’interno di una teglia ricoperta di carta forno. Fate cuocere i biscotti in forno caldo in modalità statica a 180°C per circa 15 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare completamente prima di servire.

Biscotti proteici con cacao e banana

Usate solo quattro ingredienti per questi buonissimi biscotti proteici. Procuratevi 45 g di fiocchi di avena piccoli, 10 g di sciroppo d’agave, 5 g di cacao amaro e 1 banana matura. In una ciotola schiacciate la banana con una forchetta, quindi aggiungete gli altri ingredienti.

Disponete un foglio di carta forno su una teglia e formate i biscotti utilizzando due cucchiai. Fate cuocere i biscotti in forno caldo a 180° in modalità statica per 30 minuti girandoli a metà cottura. Una volta sfornati lasciateli raffreddare su una gratella.