Il fascino dei canditi fatti in casa

Preparare i canditi in casa è un’arte che richiede pazienza e dedizione, ma il risultato finale ripaga ampiamente gli sforzi. A differenza dei prodotti industriali, i canditi artigianali offrono un gusto, un profumo e una consistenza ineguagliabili. Questi dolciumi sono un ingrediente fondamentale durante le festività, in particolare a Natale, dove arricchiscono il panettone tradizionale e altri dolci tipici. Tuttavia, grazie ai suggerimenti del maestro pasticcere Marco Pedron, è possibile scoprire usi innovativi e sorprendenti per i canditi, anche in preparazioni salate.

Marco Pedron: un maestro della pasticceria

Marco Pedron ha iniziato la sua carriera nel mondo della pasticceria presso il prestigioso Principe di Savoia sotto la guida di Paola Budel. La sua formazione si è poi ampliata a Bruxelles con Biasetto, per proseguire in città come Milano e Londra, collaborando con nomi illustri come Carlo Cracco. Nel 2021, è entrato a far parte dell’APEI, l’Associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, e nel 2022 ha fondato la sua consulenza, Pastry Thinker. Recentemente, è stato riconosciuto da Iginio Massari come uno dei Migliori Pasticcieri al Mondo.

Ricette di canditi: dal dolce al salato

Le ricette di Marco Pedron per i canditi fatti in casa sono non solo originali ma anche scenografiche, perfette per celebrare il gusto del Natale. Per preparare le scorzette candite, è necessario scegliere agrumi come arance, mandarini, limoni o cedri. Dopo aver ricavato le scorze e rimosso la parte bianca, si devono lessare in acqua per tre volte, per ammorbidirle e ridurre l’amaro. Successivamente, si cuociono con zucchero e acqua, creando un prodotto finale che può essere utilizzato per guarnire dolci o intinto nel cioccolato. Queste scorzette sono anche un’ottima idea regalo durante le festività.

Preparazioni creative con i canditi

I canditi non si limitano solo ai dolci. Possono essere utilizzati in una varietà di preparazioni, dalle focacce alle torte, aggiungendo un tocco di sapore e un richiamo alla tradizione. Marco Pedron propone anche ricette come la focaccia con verdure semicandite e il pan brioche farcito a sorpresa, che dimostrano la versatilità di questi ingredienti. Con un po’ di creatività, i canditi possono trasformare anche le ricette più semplici in piatti straordinari, rendendo ogni occasione speciale.