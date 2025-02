Introduzione ai bocconcini di carnevale

I bocconcini di carnevale rappresentano una tradizione dolciaria che si rinnova ogni anno, portando con sé il profumo e i sapori tipici di questa festa. Realizzati con ingredienti semplici, questi dolcetti sono perfetti per chi desidera assaporare un pezzo di storia culinaria, ma anche per chi ama sperimentare in cucina. La ricetta proposta da Luisella Solaro, una funzionaria di banca con la passione per la cucina, è un ottimo punto di partenza per chiunque voglia cimentarsi nella preparazione di un dolce che conquista al primo morso.

Ingredienti per la preparazione

Per realizzare i bocconcini di carnevale, avrai bisogno di pochi ingredienti, facilmente reperibili. Ecco la lista:

1 uovo

120 g di nocciole tritate

150 g di farina

40 g di olio extravergine d’oliva

40 g di olio di semi

100 g di zucchero

1 bustina di vanillina

Mezza bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di bicarbonato alimentare

1 bicchierino di amaretto di Saronno

Qualche nocciola tonda gentile delle Langhe per guarnire

Preparazione dei bocconcini

La preparazione dei bocconcini di carnevale è semplice e veloce. Inizia pesando la farina e unendo lo zucchero e le nocciole tritate. Aggiungi poi l’uovo e gli oli, amalgamando il tutto in un contenitore grande per evitare di sporcare. Successivamente, incorpora la vanillina, il bicarbonato, il lievito e l’amaretto di Saronno. Una volta ottenuto un composto omogeneo, forma delle piccole palline e inserisci al centro una nocciola intera. Cuoci in forno ventilato a 170 gradi per circa 10 minuti. Il risultato sarà un dolce dorato e profumato, perfetto per ogni occasione.

Abbinamenti e occasioni di consumo

I bocconcini di carnevale sono ideali per essere gustati in diverse occasioni. Possono essere serviti come snack durante l’ora del tè, oppure accompagnati da una tazza di caffè per una pausa golosa. Per un tocco in più, prova ad abbinarli a un calice di Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Doc, un vino rosso dolce e aromatico, che esalta i sapori delle nocciole e della dolcezza del dessert. Questi dolcetti non solo sono un piacere per il palato, ma rappresentano anche un modo per celebrare la tradizione culinaria italiana, rendendo ogni morso un’esperienza unica.