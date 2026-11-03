Due eventi popolari animano l’autunno: la tradizionale Gran Castagnata a Frabosa Sottana e la 27ª Sagra della Castagna e del Fungo Porcino a Sipicciano di Galluccio.

L’autunno porta con sé il profumo delle castagne arrosto e il richiamo dei funghi: due manifestazioni locali mantengono viva questa tradizione con appuntamenti distinti ma affini. Da una parte c’è la Gran Castagnata di Frabosa Sottana, un incontro di quartiere che fonde memoria e sapori; dall’altra la Sagra della Castagna e del Fungo Porcino di Sipicciano, evento consolidato che celebra prodotti locali come il fungo porcino P.A.T. e le castagne dell’Alto Casertano.

Entrambe le manifestazioni puntano sulla condivisione e sulla valorizzazione delle risorse del territorio: stand gastronomici, produzioni locali in vendita e momenti conviviali che richiamano famiglie e visitatori dalle aree limitrofe. Nei paragrafi che seguono trovate dettagli su date, programma e caratteristiche specifiche di ciascun evento.

Gran Castagnata di Frabosa Sottana: pomeriggio di memoria e dolci tradizionali

La Gran Castagnata torna domenica 8 novembre a partire dalle 14:30 nell’area dell’Alma di Frabosa Sottana. Organizzata dalla Pro Loco di Frabosa Sottana in collaborazione con gli Amici dell’Alma e il Forum Giovanile Comunale, la manifestazione è nata nel 2018 in occasione del centenario della parrocchia e, negli ultimi anni, è dedicata alla memoria di Roberto “Roby” Griseri, scomparso nell’agosto del 2022. L’evento è pensato come un momento semplice ma sentito, dove le caldarroste arrostite e i Dolci tipici vengono offerti a libera donazione, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e la convivialità.

Organizzazione e partecipazione

Paolo Voarino, presidente della Pro Loco, sottolinea il valore comunitario della festa: in pochi anni la manifestazione ha conquistato uno spazio fisso nell’autunno valligiano, attirando non solo la popolazione locale ma anche persone dai paesi vicini. Gli organizzatori confidano nel bel tempo per replicare il successo delle passate edizioni e ringraziano i familiari e gli amici legati a Roby per il supporto pratico. L’ingresso e gli assaggi sono pensati per essere accessibili: le caldarroste e i dolci sono distribuiti su base di offerta libera, favorendo così la partecipazione ampia di famiglie e gruppi di amici.

27ª Sagra della Castagna e del Fungo Porcino a Sipicciano (Galluccio): programma e prodotti tipici

La 27ª Sagra della Castagna e del Fungo Porcino si svolge sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 in piazza Sant’Anna, a Sipicciano di Galluccio. Organizzata dalla Pro Loco di Galluccio e sostenuta da enti territoriali, la festa celebra due prodotti simbolo: la castagna raccolta nei castagneti dell’Alto Casertano e il fungo porcino P.A.T., riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale per la zona. La presenza di patrocinatori locali evidenzia quanto la sagra sia radicata nel territorio e nell’economia locale.

Orari, omaggi e offerta gastronomica

Gli stand gastronomici aprono sabato sera alle 19:00 per l’inaugurazione; domenica la manifestazione prosegue per l’intera giornata con servizio a pranzo e a cena. Tra gli elementi più apprezzati c’è la distribuzione gratuita delle prime 50 chilogrammi di caldarroste ai partecipanti: un gesto che ogni anno attira famiglie e appassionati da tutta la provincia. Il menu si articola su piatti caserecci incentrati su castagne e porcini, che compaiono in primi, secondi e contorni; i vini e i prodotti tipici locali completano l’offerta, mentre bancarelle permettono di acquistare castagne, funghi e altri prodotti direttamente dai produttori.

Accesso e consigli pratici per i visitatori

Sipicciano è raggiungibile in auto tramite le strade provinciali dell’Alto Casertano; in occasione della sagra i parcheggi vicino a piazza Sant’Anna tendono a riempirsi rapidamente, quindi è consigliabile arrivare con anticipo, specialmente domenica. Vista l’altitudine e le serate di novembre, gli organizzatori suggeriscono di indossare scarpe comode e una giacca calda. Infine, è utile portare contanti: non tutti gli stand accettano pagamenti elettronici.

Queste due manifestazioni rappresentano facce diverse della stessa festa autunnale: da Frabosa Sottana, con un evento intimo e dedicato alla memoria di una persona cara, a Sipicciano, con una sagra consolidata che promuove prodotti certificati e la rete dei produttori locali. In entrambi i casi, la castagna rimane protagonista e simbolo di convivialità, storia e territorio.