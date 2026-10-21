I croissant, le brioche e la famosa Setteveli di Luigi Biasetto sono disponibili nei principali negozi Eataly d’Italia.

Una nuova collaborazione tra il maestro pasticcere Luigi Biasetto e la catena di gastronomie Eataly porta la sua arte nella quotidianità di centinaia di clienti. Da poco, cinque punti vendita – Milano Smeraldo, Torino Lingotto, Torino Lagrange, Genova e Trieste – espongono una selezione di prodotti che spazia dalla colazione al dolce da festa, offrendo un’esperienza di artigianalità firmata da un nome riconosciuto a livello internazionale.

La gamma di prodotti firmati Luigi Biasetto nei punti Eataly

Il menu comprende croissant e brioche preparati con lievito madre, una scelta che garantisce una struttura leggera e un gusto più complesso rispetto ai prodotti industriali. Accanto a questi, le proposte di pasticceria mignon – mini éclair, tartellette al frutto e pasticcerie singole – arricchiscono il banco dolci, mentre le torte più imponenti sono disponibili sia per la vendita al taglio che per la prenotazione. L’intento è quello di ampliare l’offerta delle caffetterie interne a Eataly, introducendo una linea che unisce tecnica raffinata e materie prime selezionate, tipiche della filosofia di Biasetto.