Le carte Pokémon tornano negli Happy Meal: scopri quando arriveranno in Italia e cosa includerà la collezione.

McDonald’s ha annunciato il ritorno delle carte Pokémon negli Happy Meal, in occasione del trentesimo anniversario del franchise. Dopo aver tenuto alta l’attenzione dei fan nei vari mercati, la catena globale ha pubblicato il calendario della promozione, ma per l’Italia la data di partenza è posticipata a gennaio 2027. L’annuncio è stato diffuso sul profilo X di McDonald’s il 29 ottobre, confermando così le voci di un nuovo ciclo di sorprese da collezionare.

Calendario globale a quattro ondate

La campagna si suddividerà in quattro fasi, a partire da novembre 2026. La prima ondata comprenderà gli Stati Uniti (10 novembre), il Canada (3 novembre), l’Australia (5 novembre), la Nuova Zelanda, le Figi, la Francia e la Spagna. A dicembre si aggiungeranno più di quaranta paesi europei, tra cui Germania, Paesi Bassi, Belgio e Austria. La seconda ondata, prevista per gennaio 2027, includerà il Brasile, il Messico, la Thailandia, le Filippine e l’Italia. L’ultima fase chiuderà il ciclo in febbraio con Regno Unito e Irlanda. Ogni singola nazione potrà vendere i prodotti per circa cinque settimane, finché le scorte di giocattoli e carte saranno disponibili.

Specifiche del lancio in Italia

Nel territorio italiano la promozione sarà disponibile in più di 825 ristoranti, di cui circa 90 % gestiti da imprenditori licenziatari. Lanciarsi a gennaio è strategico, poiché il mese è storicamente più tranquillo rispetto al periodo natalizio. Una campagna di tale portata potrebbe quindi dare una spinta significativa al fatturato dei punti vendita affiliati, a patto di gestire con accuratezza le scorte e l’afflusso di clienti nei primi giorni di apertura.

Contenuto di ogni Happy Meal

Ogni confezione includerà un giocattolo che riproduce in miniatura la classica scatola rossa del menu, con il volto di un Pokémon da agganciare a chiavi o borse. Sono previste quindici varianti, da Pikachu a Eevee, passando per Charmander e Umbreon. Accanto al giocattolo, il cliente troverà due carte Pokémon estratte a caso da una collezione di 15, alcune delle quali in versione olografica. Le carte saranno distribuite in tre confezioni tematiche: Pikachu, Torchic e Umbreon. Inoltre, inquadrando il QR code stampato sulla confezione, sarà possibile accedere a un gioco digitale dove cercare tutti i personaggi della serie.

Impatto sul mercato dei collezionisti

Le collaborazioni tra McDonald’s e Pokémon hanno sempre generato grande interesse non solo tra i più piccoli, ma anche tra gli adulti collezionisti. In alcune edizioni precedenti sono comparsi acquisti massivi di intere serie con l’obiettivo di rivendere le carte online a prezzi maggiorati. La possibilità di trovare carte olografiche o figurine rarissime farà sì che la domanda si mantenga alta, soprattutto durante le prime settimane in Francia e Spagna, i due mercati europei più vicini all’Italia.

Prossimi step per i consumatori italiani

Al momento, McDonald’s non ha ancora comunicato il giorno preciso in cui la promozione sarà attiva sul territorio italiano, né la durata esatta della campagna. Le informazioni arriveranno probabilmente tramite l’app ufficiale e i canali social della catena. Come per gli altri mercati, la vendita sarà limitata fino ad esaurimento delle scorte, quindi chi desidera completare la collezione dovrà recarsi presto nei ristoranti aderenti.