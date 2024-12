Volete scoprire una ricetta speciale per Capodanno 2024/2025? Ecco come fare i datteri ripieni!

Un dolce originale e gustoso da provare la notte dell’ultimo dell’anno sono i datteri ripieni. Scoprite allora come si cucinano in casa per farli a Capodanno e offrirli agli ospiti!

Datteri ripieni, la ricetta ideale per Capodanno

Perfetti per smaltire i datteri dopo le feste di Natale è la ricetta che prevede di farli ripieni. Farli in casa è davvero facile e veloce: i datteri disidratati, incisi a metà con un coltello e privati del nocciolo, vengono farciti con una crema a base di mascarpone e formaggio caprino. Una volta pronti, si aggiungono sopra le mandorle, tritate al coltello, con un pizzico di cannella in polvere e un po’ di miele.

I datteri ripieni di mascarpone si preparano in un attimo con pochissimi ingredienti. Sono degli stuzzichini senza cottura comodissimi da realizzare nelle occasioni speciali in cui abbiamo tante portate a cui pensare come proprio a Capodanno.

Ingredienti

12 datteri

50 gr mascarpone

50 gr formaggio caprino

mandorle intere

cannella in polvere

miele.

Procedimento

Iniziate la ricetta unendo il mascarpone e il formaggio caprino in una terrina; lavora i formaggi spalmabili con una spatola in modo da ottenere un composto cremoso e omogeneo. Incidi i datteri con un coltello a lama liscia; apri i datteri senza dividerli a metà e privali del nocciolo. Man mano farciscili con la crema al formaggio preparata.

Riponi i datteri ripieni su un piatto da portata e cospargi la superficie con le mandorle tritate grossolanamente al coltello. Spolverizza con un pizzico di cannella in polvere e aggiungi un po’ di miele. A piacere, puoi anche ricoprire i frutti con una glassa al cioccolato fondente e procedere poi come già anticipato.

Consigli

Una volta pronti i datteri ripieni con formaggio devono stare in frigorifero e consumati nell’arco di uno giorno o due, quindi anticipateli s li volete provare come dolce a Capodanno. I datteri ripieni in versione salata invece si possono preparare anche con formaggi più decisi, come il gorgonzola o degli erborinati.