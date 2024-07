Queste giornate d’autunno sono perfette per raccogliere le castagne con un cestino tra i boschi. Una volta tornati a casa una sola cosa passa per la testa: il desidero di gustare il raccolto portato a casa. Non avete la padella forata classica per cuocere le famose castagne? Non preoccupatevi armatevi di un po’ di pazienza e in circa 30 minuti le vostre castagne al forno saranno pronte per essere gustate. Vediamo la ricetta perfetta delle castagne al forno con sale grosso. Un metodo alternativo per cuocere questo frutto autunnale rispetto alla padella. Ideale per chi ama le castagne fatte in casa.

Castagne al forno con sale grosso

Un buon calice di vino e il calore della fiamma del camino sono le prime cose che ti vengono in mente quando si parla di caldarroste. L’autunno non inizia se non si cominciano a gustare della castagne calde in strada, alle sagre o perché no a casa.

Avete mai provato a cuocere le castagne nel forno? Vediamo quali sono i passaggi essenziali per questo metodo di cottura alternativo. Per prima cosa dovrete stabilire il tempo di cottura in base alla grandezza delle castagne. Con un buon forno e una temperatura di circa 220° possono volerci dai 20 ai 35 minuti di cottura. Le castagne, come sapete per non perdere la loro fragranza caratteristica devono essere mangiate calde e deve togliersi la buccia senza difficoltà.

Consigli utili

Per cuocere le castagne al forno vi consiglio di mettere i frutti a bagno in acqua fredda per almeno due ore prima della cottura. Asciugatele bene e per evitare che esplodano nel forno, create un’incisione su ogni castagne creando un taglio orizzontale sulla buccia. Mettete il sale sul fondo della teglia coperta con la carta forno e distribuite le castagne uniformemente, fatele cuocere fino a che non avranno preso quel tipico colore bruno.

Mettetele in una ciotola con un panno asciutto per alcuni minuti e servite calde.