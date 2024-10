Un incontro di sapori tra Lombardia e Toscana

La cucina italiana è un viaggio attraverso tradizioni e ingredienti che raccontano storie di territori e culture. Oggi ci concentriamo su un piatto che unisce il cavolo nero toscano e la polenta bianca, un connubio che celebra la ricchezza gastronomica di due regioni: la Lombardia e la Toscana. Questa ricetta, proposta da Giovanna Savi, è un esempio perfetto di come le tradizioni culinarie possano fondersi per creare qualcosa di unico e delizioso.

I bumbuli: un tocco bresciano

I bumbuli sono involtini tipici della tradizione bresciana, realizzati con fettine di lonza farcite con pancetta e salvia. Nella ricetta di Giovanna, la salvia viene sostituita da una foglia di cavolo nero, dando un sapore nuovo e sorprendente a questo piatto. Questa scelta non solo arricchisce il gusto, ma rende anche il piatto più leggero e adatto a chi cerca un’alimentazione sana. La preparazione dei bumbuli richiede un po’ di pazienza, ma il risultato finale ripaga ampiamente l’impegno.

La polenta bianca: un classico rivisitato

La polenta bianca è un altro elemento fondamentale di questo piatto. Preparata con farina di mais bianca e arricchita con cavolo nero, offre una consistenza cremosa e un sapore delicato che si sposa perfettamente con gli altri ingredienti. La polenta è un alimento versatile, che può essere servito in molte varianti, ma in questa ricetta diventa il perfetto accompagnamento per i bumbuli e la salsa di pomodoro. La salsa, frullata a immersione, aggiunge un tocco di colore e freschezza, legando insieme tutti i sapori del piatto.

Se sei un appassionato di cucina e desideri cimentarti in questa ricetta, puoi trovare ulteriori ispirazioni sulla pagina Instagram di Giovanna, Altropiatto. Non perdere l’occasione di partecipare alla selezione di La Migliore Ricetta Italiana, un’iniziativa aperta a tutti, dai cuochi di casa agli chef professionisti, per scrivere insieme il futuro della bontà italiana.