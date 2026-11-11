Mauro Uliassi, chef tre stelle Michelin, è stato insignito delle Chiavi della Città di Staffolo in una cerimonia ricca di emozioni e consigli per i giovani.

Il 9 novembre 2026 la piccola cittadina di Staffolo, nell’Ancona, ha ospitato una delle manifestazioni più attese dell’anno: la consegna delle Chiavi della Città al celebre chef Mauro Uliassi. L’evento, inserito nella ventiseiesima edizione del Premio Città di Staffolo, ha riunito autorità comunali, rappresentanti della Regione Marche e numerosi giovani allievi provenienti da due istituti scolastici del territorio.

La Sala Cotini del municipio è stata trasformata in un palcoscenico dove la cucina di alta classe ha incontrato l’energia dei futuri professionisti del settore. Davanti a un pubblico attento, lo chef ha ricevuto le chiavi, simbolo di un riconoscimento che supera la semplice gratificazione personale, diventando un ponte tra la costa adriatica e l’entroterra marchigiano.

Il Premio Città di Staffolo consegna le chiavi a Mauro Uliassi

Il sindaco di Staffolo, Sauro Ragni, ha introdotto la cerimonia sottolineando l’intenzione di rafforzare i legami tra le realtà costiere e collinari della regione. Il prestigioso premio, sostenuto dal Comune, dalla Pro Loco e dalla Regione Marche, ha per la prima volta scelto un esponente della gastronomia, confermando il valore culturale del Verdicchio e dell’arte culinaria locale.

Presenza delle scuole: A. Menghi e G. Varnelli

Al centro della celebrazione c’erano gli studenti della scuola secondaria di primo grado “A. Menghi” di Staffolo e i tirocinanti dell’Istituto Alberghiero “G. Varnelli” di Cingoli. Durante la cerimonia, Uliassi ha risposto a domande, condividendo aneddoti della sua formazione e mostrando come la passione possa trasformarsi in una carriera di successo.

Il percorso da giovane appassionato a chef stellato

La storia di Mauro Uliassi parte dagli anni ‘80, quando, ancora studente, preparò un piatto per conquistare il cuore di una ragazza. Quel gesto romantico si trasformò in una vocazione. Dopo aver frequentato la scuola alberghiera, si avviò verso i primi ristoranti della penisola, affinando le proprie tecniche. Nel 1990, insieme a sua sorella Catia, aprì il ristorante a Senigallia, che divenne presto un punto di riferimento per la cucina contemporanea marchigiana. Grazie a un lavoro costante e a una ricerca incessante di equilibrio tra tradizione e innovazione, il locale ha guadagnato tre **stelle Michelin**, consolidando la reputazione di Uliassi a livello internazionale.

Il ristorante Uliassi tra i migliori al mondo

Nel 2026 il ristorante Uliassi è stato inserito nella classifica mondiale dei World’s 50 Best Restaurants, posizionandosi al 51° posto. Questo risultato testimonia la capacità dello chef di trasporre i sapori del territorio marchigiano in una dimensione globale, senza mai dimenticare le radici adriatiche che lo hanno ispirato fin dal primo giorno di lavoro in cucina.

Messaggi di Uliassi ai futuri professionisti

Durante il suo intervento, Uliassi ha dichiarato: “Ricevere questo riconoscimento mi rende particolarmente felice. Non si lavora per i premi, ma per il piacere di fare ciò in cui si crede”. Ha esortato i giovani a non cadere nella trappola del risultato immediato, ma a coltivare la propria curiosità e a imparare dagli errori. Per lui, la scuola rappresenta il primo laboratorio dove si sviluppa lo spirito critico necessario per affrontare le sfide della ristorazione professionale.

Il ruolo del territorio e della cultura gastronomica marchigiana

L’assessora alla Cultura, Lucia Toccafondo, ha sottolineato come la collaborazione fra istituzioni e personalità di spicco come Uliassi possa mettere in evidenza il potenziale delle colline marchigiane. Il sindaco Ragni ha aggiunto che il premio vuole creare nuove occasioni di collaborazione tra costa e interno, promuovendo le eccellenze locali. Tra i presenti, anche il consigliere regionale Maurizio Mangialardi e il generale di brigata Nicola Conforti hanno manifestato il loro supporto a iniziative che valorizzano il patrimonio culinario della regione.