Due alternative per festeggiare l’arrivo del 2027: a Parigi un menù firmato dallo chef Gaylord Merlet a 140€, sul Lago di Garda pacchetti da 30€ a 150€.

Per la notte del 31 dicembre 2026 chi cerca un’alternativa tra cena raffinata e festa informale può valutare due proposte molto diverse: un menù di Capodanno nel cuore di Parigi e varie formule in una location sul Lago di Garda. Entrambe le offerte presentano prezzi e formule chiaramente definiti, così da permettere di scegliere in base al budget e all’esperienza desiderata.

Capodanno a Parigi: il menù firmato da Gaylord Merlet

Nel primo arrondissement di Parigi, a pochi passi dal Louvre e dal Pont-Neuf, un locale con cucina a vista propone per la notte di San Silvestro un menu unico a prezzo fisso: 140 € a persona. Lo chef Gaylord Merlet reinventa alcuni classici da bistrot con tocchi contemporanei, offrendo un percorso gastronomico ideato per l’occasione. La sala, caratterizzata da divanetti in pelle e pareti in pietra, mantiene l’atmosfera di una taverna moderna e accogliente.

Composizione del menù

Il percorso di degustazione inizia con un croque-monsieur al formaggio Comté e tartufo nero, seguito da piatti a base di molluschi e crostacei. Tra le portate previste figurano un piatto di porri con molluschi e un sorbetto alla vinaigrette, un carpaccio fresco di langoustine agli agrumi e capesante preparate alla parigina. Per il secondo è proposto un filetto di manzo alla Rossini, mentre il dolce chiude la cena con un classico reinventato: un chou alla Belle-Hélène. Il servizio è previsto in un unico turno per l’intera serata.

Informazioni pratiche

La prenotazione richiede il pagamento anticipato dell’intero importo del menù. La struttura si trova in 39, rue de l’Arbre-Sec, nel 1° arrondissement di Parigi, e per informazioni telefoniche è disponibile un contatto diretto. La formula è pensata per chi desidera vivere la mezzanotte in un contesto gastronomico e urbano, con un menu creato appositamente per la serata.

Capodanno a Lonato del Garda: quattro formule al JustMe Garden Lake

Per chi preferisce festeggiare lontano dalle grandi capitali, il JustMe Garden Lake a Lonato del Garda (provincia di Brescia) propone quattro opzioni per la notte del 31 dicembre 2026. La struttura è una scelta pratica per chi arriva da Brescia, Desenzano del Garda o dai paesi limitrofi e vuole trascorrere San Silvestro in un contesto festivo sul lago.

Le formule disponibili e i prezzi

Le soluzioni offerte consentono di modulare la serata in base a esigenze e budget: la cena seduta con servizio al tavolo è proposta a 150 € a persona; chi preferisce un approccio più informale può optare per il buffet a 100 €. Per chi non intende cenare in loco sono disponibili due tipologie di ingresso: l’ingresso Early a 30 €, soluzione economica per partecipare fin dall’apertura, e l’ingresso in serata a 50 €, pensato per chi arriva dopo la cena. Ogni pacchetto include dettagli e servizi che vanno confermati con l’organizzazione al momento della prenotazione.

Accessibilità e consigli logistici

La location è situata nella parte meridionale del Lago di Garda e risulta comoda per chi viaggia in auto dai centri gardesani e da Brescia. È raccomandato verificare in anticipo le indicazioni stradali, le opzioni di parcheggio e i collegamenti per il rientro, soprattutto considerando gli orari del servizio pubblico nella notte di Capodanno. Per i gruppi numerosi è consigliabile prenotare con anticipo dato l’alto afflusso tipico della serata.

Le proposte per la notte del 31 dicembre 2026 coprono esigenze diverse: chi cerca un’esperienza culinaria curata può scegliere il menù parigino firmato da uno chef, mentre chi preferisce una festa sul Lago di Garda ha a disposizione opzioni che vanno dalla cena al semplice ingresso alla serata. Entrambe le soluzioni richiedono prenotazione e conferma dei dettagli prima dell’acquisto.