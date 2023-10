Cheesecake cotta con philadelphia e ricotta: ingredienti e preparazione

In Italia le cheesecake sono arrivate negli anni ’80, quando, grazie alle serie tv, venivano mostrate come delle torte molto belle, ricoperte di crema e con delle grandi fragole.

La cheesecake è un dolce che ormai preparano e conoscono la maggior parte delle persone. Questo prodotto, infatti, è un semifreddo caratterizzato da una base di biscotto e, in superficie, da uno strato di crema di formaggio molto fresco e zuccherato mischiato ad altri ingredienti.

I formaggi che di solito vengono utilizzati sono: il mascarpone, la ricotta e la philadelphia. In pratica formaggi freschi e molto morbidi che si possono spalmare.

Come abbiamo accennato precedentemente la base è composta da biscotti, che vengono spezzettati e successivamente rimpastati con il tuorlo d’uovo e il burro, con il caffè, con lo sciroppo e persino con il liquore.

Non mancano, poi, la frutta fresca, la frutta candita, la frutta secca, la marmellata ed anche il cioccolato. Tutti ingredienti che vengono aggiunti in superficie.

Cheesecake cotta: ingredienti

Vi sono molteplici modi per preparare ormai questo famoso dolce: nella versione cotta o senza forno, salata o dolce, a forma di torta o a monoporzione. Per non parlare dei tanti ingredienti diversi che si possono inserire e mischiare fra loro.

Cercheremo comunque di limitarci e, quindi, di approfondire solo come realizzare la cheesecake cotta. La ricetta originale della cheesecake cotta è tipica della città di New York.

Per realizzarla in maniera adeguata, bisogna innanzitutto scegliere i giusti ingredienti:

biscotti digestivi;

burro;

cannella;

philadelphia;

ricotta;

zucchero;

farina 00;

uova;

panna;

scorza di limone;

vaniglia.

Preparazione